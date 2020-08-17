Закроют ли ТКР и ТЦ из-за новой волны COVID-19, власти допускают

В моллах будут действовать правила безопасности, которые были рекомендованы в начале июня Роспотребнадзором

О том, чтобы торговые центры не закрывались в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, попросил бизнес.

Власти прорабатывают рекомендации для торговых центров, которые позволят не останавливать их деятельность в условиях повышенной готовности. Об этом «Известиям» сообщили в Минэкономразвития и Минпромторге. Не закрывать моллы в случае второй волны пандемии чиновников попросил бизнес. Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с просьбой пересмотреть действующие санитарные нормы и не привязывать закрытие ТЦ к количеству заболевших. В противном случае они рискуют не пережить новый этап карантина. Вторая волна застанет моллы в обескровленном состоянии и от магазинов будет сложно получить даже 10–20% арендных платежей, отмечают эксперты.

Торговый провал



В пандемию коронавируса торговая отрасль России сильно пострадала. Торговые центры — это предприятия с низкой рентабельностью, большинство из них закредитованы. При этом торговый рынок не был включен в список наиболее пострадавших сфер экономики, рассказала управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова. По оценкам РСТЦ, к сентябрю прямые убытки каждого молла в стране составят до 80–100 млн рублей. Вторая волна пандемии, которая может случиться осенью, застанет их в обескровленном состоянии.

В каждом городе страны до 50% арендаторов ТЦ собираются закрыть свои точки. Если начнется новый карантин, с оставшихся ритейлеров можно будет получить не более 10–20% арендных платежей, сказал генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров. Уже в первую волну многим арендаторам разрешили оплачивать только фактические расходы ТЦ на квадратный метр, объяснил он.

Если моллы снова закроют, даже ненадолго, это станет нокаутирующим ударом для отрасли в целом. Сотрудники ТЦ лишатся работы, жители — мест для покупок и развлечений, а банки-кредиторы получат на баланс ряд непрофильных активов, сказала Инесса Самохвалова.

В связи с этим РСТЦ обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть действующие санитарные нормы и не закрывать торговые центры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации («Известия» ознакомились с письмом).

— Мы предлагаем не привязывать работу торговых центров к количеству заболевших. ТЦ нужно закрывать только вместе с остановкой общественного транспорта или промышленных предприятий, — сказал автор инициативы президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

При этом в моллах будут действовать правила безопасности, которые были рекомендованы в начале июня Роспотребнадзором. В пресс-службе ведомства сообщили, что в случае поступления обращения оно будет рассмотрено в установленном законом порядке.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что министерство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает возможность сохранения работы всех продовольственных и непродовольственных магазинов, в том числе в составе ТЦ, в случае ухудшения эпидемобстановки.

Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор о возможности разработки рекомендаций по организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не останавливать деятельность ТЦ, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Есть вход

Вместо того чтобы закрывать ТЦ, нужно сконцентрироваться на соблюдении посетителями социальной дистанции, можно ввести регулирование количества одновременно находящихся в помещениях человек, чаще проводить санитарную обработку, высказал мнение руководитель отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков. Плотность потока посетителей в ТЦ не выше, чем в общественном транспорте, указал эксперт.

На входе посетителям стоит предлагать одноразовые перчатки и дезинфицирующие средства, сохранять обязательным ношение масок как для продавцов, так и для покупателей, добавила Инесса Самохвалова. По мнению вице-президента Российской академии естественных наук (РАЕН) вирусолога Виктора Зуева, масочный режим — эффективный способ профилактики заражений.

Площади ТЦ могут быть использованы для проведения информационно-разъяснительной работы с населением — о соблюдении мер безопасности и о том, что необходимо проходить вакцинацию от COVID-19. Только в этом случае вырабатывается коллективный иммунитет, который служит барьером для вирусов, высказал мнение исполнительный директор биофармацевтической компании «Нанолек» Максим Стецюк.

— Торговые центры посещают представители разных целевых аудиторий, поэтому здесь можно адресно доносить до каждой из них информацию. Это и родители с детьми разных возрастных групп, молодежь, люди старшего возраста, — подчеркнул эксперт.

Общая ответственность

Владельцы торговых центров — первые, кто заинтересован в поддержании безопасного режима на своих объектах. Сохранение качества актива и его привлекательности для посетителей зависит напрямую от того, насколько успешно команда по управлению объектом справляется с обеспечением защиты, полагает управляющий партнер, генеральный директор Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко.

Число случаев зарегистрированных летальных исходов от коронавирусной инфекции в России с начала пандемии составило 15 тыс. — 0,01% от общего количества жителей страны. Причем кассиры магазинов, которые работают на многотысячном потоке покупателей, практически не болеют, подчеркнул Дмитрий Москаленко. Кроме того, как отметила Инесса Самохвалова, зарубежный опыт показал высокую эффективность масочного режима в борьбе с распространением инфекции.

Если ТЦ в случае ухудшения эпидемиологической обстановки всё же закроются, государству все-таки стоит согласиться с тем, что сфера пострадала, и включить ее в пул предприятий, требующих экономическую помощь, высказала свое мнение эксперт.

— В Чехии собственники объектов давали 30-процентную скидку по арендной плате, государство компенсировало еще 50% арендаторам при условии, что последние оплачивали моллам оставшиеся 20%, — рассказал Сергей Рябокобылко.

Чешская модель показала свою жизнеспособность — инвестиционные продажи торговых центров проходят с минимальными скидками. Также практически не снизились потоки посетителей, не было массового закрытия магазинов. Подобная мера сможет поддержать ТЦ, необходимо принять взвешенное решение, которое распределит ответственность между всеми сторонами равномерно, добавил он.

Источник: Известия