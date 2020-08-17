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Сексуальный маньяк поджигает мусорные контейнеры

16:30 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сексуальный маньяк отбывает 19-летнее наказание в колонии особого режима, находящейся в Энгельсе. Недавно осужденный признался, что в апреле 2019 года совершил в городе серию поджогов мусорных контейнеров.

Сексуальный маньяк поджигает мусорные контейнеры
Сексуальный маньяк признался в серии поджогов контейнеров в Вольске

Осужденный за изнасилование, убийство и кражу 28-летний Николай Латкин сообщил о новых преступлениях, совершенных в городе Вольске Саратовской области.
Сексуальный маньяк отбывает 19-летнее наказание в колонии особого режима, находящейся в Энгельсе. Недавно осужденный признался, что в апреле 2019 года совершил в городе серию поджогов мусорных контейнеров.
«В разных микрорайонах Вольска действительно горели пластиковые баки для твердых коммунальных отходов. Полицейским предстоит выяснить, это дело рук Латкина или нет. Возможно, он просто хочет «взять каникулы» от зоны особого режима и надеется, что его для следственных мероприятий привезут на место преступлений», - рассказал порталу «Вольск.ру» информированный источник.

Саратовский областной суд 29 января приговорил Латкина к 19 годам лишения свободы. Жертвой маньяка стала 28-летняя Анна Халикова - мойщица посуды в столовой на территории Вольского военного института материального обеспечения.
Вечером 15 сентября 2019 года после смены женщина отправилась домой в поселок Северный и пропала. На пересечении улиц Волгоградской и Ярославской Латкин увидел ранее незнакомую ему Халикову и направился за ней. В безлюдном месте злоумышленник затащил ее на пустырь около строящегося дома и изнасиловал.
Чтобы скрыть преступление на сексуальной почве, маньяк руками задушил жертву и обворовал. Добычей душегуба стали мобильный телефон за 3990 рублей, пачка сигарет, зажигалка и ключи от квартиры Халиковой. Через два дня труп сотрудницы столовой обнаружили рабочие, занятые на строительстве 8-этажного дома на улице Ярославской. В момент преступления маньяк находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Латкин был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой. У рецидивиста отметили сдвиг на сексуальной почве. Несколько лет назад он затащил девушку во дворы напротив гипермаркета «Магнит». Под угрозой убийства извращенец заставил её снять драгоценности, а сам в это время мастурбировал.

Источник: wolsk.ru

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