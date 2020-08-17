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Как изменится зарплата учителей и бюджетников в ближайшее время

17:00 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодня регулирование систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей.

Как изменится зарплата учителей и бюджетников в ближайшее время
Новые требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в стране будет определять кабмин. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Сегодня регулирование систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей. При этом нередко принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций. Что приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах. А порой — даже в пределах одного субъекта.

Поэтому авторы законопроекта предлагают наделить таким правом Правительство РФ. Согласно пояснительной записке к документу, кабмин сможет разрабатывать требования к установлению окладов и ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсаций и стимулирующих выплат.
Правительство также получит право определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, а также срок, за который необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие новым нормам. Отметим, что проработка указанных вопросов уже ведется федеральными органами власти. В частности, в 2019 году проведен анализ систем оплаты труда медработников в 81 регионе.

Источник: pnp.ru

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