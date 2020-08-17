17.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Особенности двухбалочного крана

16:22 17.08.2020
0

Если необходимо перемещать металлические изделия и лом, то незаменимым агрегатом станет магнитная модель.

Для подъема и перемещения грузов очень часто на предприятиях используют кран двухбалочный. Он нашел применение в самых разных сферах промышленности – производство, добыча полезных ископаемых, ремонт крупной техники, в том числе и автомобилей, погрузочно-разгрузочные работы. Благодаря своей универсальности, агрегат может быть задействован, как в помещениях, так и на улице, а также строительных площадках.

В конструкцию данного типа оборудования входят следующие элементы:

  • Балки;
  • Подъемный механизм;
  • Кабина крановщика;
  • Приводной и холостой ролик передвижения;
  • Электродвигатель;
  • Редукторы – привода, подъема, передвижения тележки;
  • Ограничители;
  • Барабаны;
  • Токопровод;
  • Основной крюк, и при необходимости – вспомогательный крюк;
  • Прочие.

Основой конструкции выступает мост, изготовленный из кольцевых и основных балок. Мост бывает закрытым и открытым. В первом случае устойчивость оборудования обеспечивается благодаря наличию горизонтальных конструкций. Открытые же мосты отличаются коробчатым замкнутым сечением, в состав которого входят вертикальные и горизонтальные балки.

Наибольшее распространение получили электрические двухбалочные краны общего назначения. Это универсальные модели, и могут применяться на любом производстве для подъема и перемещения, как грузов, так и используемого оборудования.

Менее популярны, ввиду своей специфики, специальные модели. Они подбираются индивидуально, исходя из специализации предприятия и особенностей производимой продукции, условий работы и т.д. Например, грейферная модель необходима для транспортировки сыпучих материалов – сырья, металлического лома, строительного мусора и прочего. Краны, относящиеся к данной категории, в свою очередь, делятся на моторные и канатные.

Если необходимо перемещать металлические изделия и лом, то незаменимым агрегатом станет магнитная модель. В то же время, при подъеме и перемещении расплавленного металла потребуется агрегат с трехступенчатой системой изоляции, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

Для работ, связанных с длинномерными металлическими изделиями, актуально приобрести магнитно-грейферную модель.

На предприятиях, где присутствует повышенный риск взрыва или пожара, актуально применять агрегаты с соответствующей защитой. Такие краны стоят дороже, но и максимально защищены.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как легко очистить организм от токсинов всего за 6 дней
17:42 17-08-2020
Как легко очистить организм от токсинов всего за 6 дней
БердскКровавя пятница: Оставил в СИЗО сына депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 августа суд
17:34 17-08-2020
Кровавя пятница: Оставил в СИЗО сына депутата-единоросса Михаила Овсепяна из Бердска за удар ножом HR-специалиста в Академгородке до 29 августа суд
Загадка в смерти исполнительницы "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой: пропал муж
17:34 17-08-2020
Загадка в смерти исполнительницы
БердскИ еще раз опаньки: не будет горячей воды в школе №10 Бердска целых 5 дней
17:32 17-08-2020
И еще раз опаньки: не будет горячей воды в школе №10 Бердска целых 5 дней
Почти 22 млн землян подхватили COVID-19. Пали жертвами 774 тысячи
17:30 17-08-2020
Почти 22 млн землян подхватили COVID-19. Пали жертвами 774 тысячи
Очередная отставка: Дегтярев отправил в отставку главу минздрава. Народ Хабаровска докричался о боли
17:26 17-08-2020
Очередная отставка: Дегтярев отправил в отставку главу минздрава. Народ Хабаровска докричался о боли
БердскКому запрещено голосовать за депутатов заксобрания Новосибирской области в Бердске? Разъясняет ТИК
17:23 17-08-2020
Кому запрещено голосовать за депутатов заксобрания Новосибирской области в Бердске? Разъясняет ТИК
Следствие ставит точку: по делу Михаила Абызова идут 15 соучастников
17:22 17-08-2020
Следствие ставит точку: по делу Михаила Абызова идут 15 соучастников
Суд арестовал Toyota Land Cruiser, Lexus и более 3 млн рублей Сергея Фургала
17:20 17-08-2020
Суд арестовал Toyota Land Cruiser, Lexus и более 3 млн рублей Сергея Фургала
Глава РПЦ: не отвечайте злом на зло
17:15 17-08-2020
Глава РПЦ: не отвечайте злом на зло