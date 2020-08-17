Особенности двухбалочного крана

Для подъема и перемещения грузов очень часто на предприятиях используют кран двухбалочный. Он нашел применение в самых разных сферах промышленности – производство, добыча полезных ископаемых, ремонт крупной техники, в том числе и автомобилей, погрузочно-разгрузочные работы. Благодаря своей универсальности, агрегат может быть задействован, как в помещениях, так и на улице, а также строительных площадках.

В конструкцию данного типа оборудования входят следующие элементы:

Балки;

Подъемный механизм;

Кабина крановщика;

Приводной и холостой ролик передвижения;

Электродвигатель;

Редукторы – привода, подъема, передвижения тележки;

Ограничители;

Барабаны;

Токопровод;

Основной крюк, и при необходимости – вспомогательный крюк;

Прочие.

Основой конструкции выступает мост, изготовленный из кольцевых и основных балок. Мост бывает закрытым и открытым. В первом случае устойчивость оборудования обеспечивается благодаря наличию горизонтальных конструкций. Открытые же мосты отличаются коробчатым замкнутым сечением, в состав которого входят вертикальные и горизонтальные балки.

Наибольшее распространение получили электрические двухбалочные краны общего назначения. Это универсальные модели, и могут применяться на любом производстве для подъема и перемещения, как грузов, так и используемого оборудования.

Менее популярны, ввиду своей специфики, специальные модели. Они подбираются индивидуально, исходя из специализации предприятия и особенностей производимой продукции, условий работы и т.д. Например, грейферная модель необходима для транспортировки сыпучих материалов – сырья, металлического лома, строительного мусора и прочего. Краны, относящиеся к данной категории, в свою очередь, делятся на моторные и канатные.

Если необходимо перемещать металлические изделия и лом, то незаменимым агрегатом станет магнитная модель. В то же время, при подъеме и перемещении расплавленного металла потребуется агрегат с трехступенчатой системой изоляции, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

Для работ, связанных с длинномерными металлическими изделиями, актуально приобрести магнитно-грейферную модель.

На предприятиях, где присутствует повышенный риск взрыва или пожара, актуально применять агрегаты с соответствующей защитой. Такие краны стоят дороже, но и максимально защищены.