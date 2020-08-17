Самый дешевый электрокар мира Zetta MC1 за 450 тыс. руб. создан в России

Российские разработчики создали самый дешевый электромобиль в мире под названием Zetta CM1. По словам специалистов, его стоимость составит порядка 5 200 евро.

Собирать машину планируют в Тольятти



Уже сейчас автолюбители ожидают премьеру новинки, которая состоится через несколько месяцев. Как отмечают создатели электрокара, в основу машины легли исключительно отечественные комплектующие. Исключением оказалась только аккумуляторная батарея.

Аналитиков приятно впечатлила стоимость нового российского электрокара. Ожидается, что стоимость новинки окажется в пределах 5 200 евро или 450 тысяч рублей.

Эту модель компания Zetta разрабатывала на протяжении трех лет. Собирать машину планируют в Тольятти. По предварительным прогнозам, объемы производства на первоначальном этапе составят 15 тысяч единиц в год. При этом уже сейчас компания планирует расширить мощности в ближайшие годы.

Источник: inforeactor