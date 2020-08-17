Самый дешевый электрокар мира Zetta MC1 за 450 тыс. руб. создан в России

Уже сейчас автолюбители ожидают премьеру новинки, которая состоится через несколько месяцев. Как отмечают создатели электрокара, в основу машины легли исключительно отечественные комплектующие. Исключением оказалась только аккумуляторная батарея.
Аналитиков приятно впечатлила стоимость нового российского электрокара. Ожидается, что стоимость новинки окажется в пределах 5 200 евро или 450 тысяч рублей.
Эту модель компания Zetta разрабатывала на протяжении трех лет. Собирать машину планируют в Тольятти. По предварительным прогнозам, объемы производства на первоначальном этапе составят 15 тысяч единиц в год. При этом уже сейчас компания планирует расширить мощности в ближайшие годы.
Источник: inforeactor