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Полыхали две иномарки за неделю в Бердске. Одну подожгли. Уже не будут ездить

16:45 17.08.2020 Фото: ОНД Бердск
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16 августа кто-то поджег автомобиль «Тойота Платц» по ул.Красная Сибирь, 124.

Полыхали две иномарки за неделю в Бердске. Одну подожгли. Уже не будут ездить
11.08.2020г. в 07 часов 39 минут произошел пожар в автомобиле «Митсубиси Шариот»

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы сообщает, что 11.08.2020г. в 07 часов 39 минут произошел пожар в автомобиле «Митсубиси Шариот» 1998 г.в., расположенный по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Микрорайон, 25А. Пожар был ликвидирован в 07 часов 55 минут 11.08.2020г. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на S= 0,5 кв.м. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Предположительная причина пожара – неисправность узлов автомобиля.

16.08.2020г. в 09 часов 12 минут произошел пожар в автомобиле марки «Тойота Платц» 1999 г.в., расположенного по адресу: НСО, г. Бердск, ул.Красная Сибирь, 124. Пожар ликвидирован в 09 часов 19 минут 16.08.2020г. В результате пожара огнем повреждены: моторный отсек автомобиля, панель приборов, потолок, переднее правое колесо на площади 2 кв. м. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причиной пожара послужил поджог.

Материалы предварительной проверки переданы по подследственности в ОМВД России по г. Бердску.

В целях профилактики возникновения пожаров на автотранспорте отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает жителям города Бердска о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортных средств:

- не допускайте скопления на двигателе автомобиля и его картере грязи и масла;

- не оставляйте на двигателе обтирочный материал, особенно загрязненный маслом и топливом;

- проверьте наличие и исправность огнетушителя в багажном отделении автомобиля, при истечении срока годности произведите замену огнетушителя;

- перед выездом проверьте герметичность топливной системы на предмет утечки;

- своевременно проводите техническое обслуживание автомобиля;

- в целях предотвращения поджога автомобиля оставляйте автомобиль на охраняемой платной парковке или оставляйте автомобиль на хранение в индивидуальном боксе (гараже).

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