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И еще раз опаньки: не будет горячей воды в школе №10 Бердска целых 5 дней

17:32 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения. Повезло, что не 1 сентября!

И еще раз опаньки: не будет горячей воды в школе №10 Бердска целых 5 дней
Воду отключат

В связи с выявленным дефектом на трубопроводе горячего водоснабжения по адресу : ул.Ленина, 13 (школа № 10),будет произведено отключение горячей воды с 11:00ч. 17.08.2020 года ориентировочно до 16:00ч. 21.08.2020 года.

Источник: mupkbu.ru

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