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Россия на 4-ем месте по числу заболевших коронавирусом

16:49 17.08.2020
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Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 17 августа в РФ официально зафиксировано 927 745 случаев коронавирусной инфекции.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга: 

Индекс заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей в Новосибирской области — значительно ниже, чем в целом по Сибири Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 17 августа. Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан.

Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории. Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. По состоянию на 17 августа Новосибирская область все еще удерживает 9-е место, таким образом сохраняя свою позицию в тройке наиболее благополучных субъектов СФО. Индекс заболеваемости здесь составляет 383,4 случая на 100 тысяч человек: увеличение на 14,6 пункта — это меньше, чем в прошлом периоде.

Кроме того, область до сих пор входит в ТОП-25 российских регионов (21 место) с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения. В СФО по данным ИЦК на 17 августа, общий показатель — 478,1 случая на 100 тысяч человек (значительно выше, чем в Новосибирской области).

Прирост составил 27,9 пункта. Среди федеральных округов РФ Сибирский по заболеваемости на 100 тысяч населения — уже месяц стабильно занимает 5-е место. 17 августа безусловным «антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. Регион перешел порог в 2000 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч жителей: на неделе отмечено 2030,7 случая COVID-19. С 10 августа уровень заболеваемости в Тыве вырос на 46,5 пункта.

На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тывы почти в 2,5 раза. В целом по России Тыва — по-прежнему остается в тройке «антилидеров», уступая Ямало-Ненецкому АО и городу Москва. Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 189,5 случая COVID-19. Индекс заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 11 раз ниже показателей Тывы. Однако за истекший период Кузбасс с 4-го места среди российских регионов с самыми низкими показателями заболеваемости, переместился на 8-е.

По данным ИЦК, 17 августа прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 23,9 пункта, и теперь общий индекс — 631,8. Это значение гораздо выше, чем в Новосибирской области. Мировой рейтинг (по статистике Университета Хопкинса на 17 августа): Россия на 4-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 17 августа в РФ официально зафиксировано 927 745 случаев коронавирусной инфекции.

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