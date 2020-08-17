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Как легко очистить организм от токсинов всего за 6 дней

17:42 17.08.2020 Фото: Pikist
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Исследователям из экологической организации “Друзья Земли” удалось установить, что употребление органической пищи способствует снижению количества токсических веществ в организме всего за 6 дней.

Как легко очистить организм от токсинов всего за 6 дней
К органическим продуктам относятся продукты, выращенные без использования синтетической химии

Группа участников, употреблявших на протяжении шести дней органическую диету смогли снизить уровень глифосата почти на 70%. Исследователи напоминают, что глифосат относится к группе пестицидов, широко используемых при выращивании различных культур. Ранее проведённые исследования смогли выявить взаимосвязь между глифосатом и риском развития злокачественных новообразований у человека. В настоящее время продолжается изучение данного пестицида.

Для проведения исследования были приглашены 4 семьи, которые должны были на протяжении 6 дней употреблять органические продукты. Перед этим участники питались только неорганической пищей. Всем добровольцам перед началом исследования был измерен уровень глифосата в организме. Спустя всего шесть дней органической диеты, повторное исследование крови показало резкое снижение уровня пестицида в организме.

К органическим продуктам относятся продукты, выращенные без использования синтетической химии (удобрения и искусственные пестициды), и не содержащие генетически модифицированных организмов.

Источник: med-heal

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