Кому запрещено голосовать за депутатов заксобрания Новосибирской области в Бердске? Разъясняет ТИК

Не имеющим прописку, но живущим в Бердске избирателям 13 сентября на участке выдадут только один бюллетень — за партии, выдвинувшие в региональный парламент свои списки.

Наталья Фокина, глава бердского территориально избиркома, рассказала о некоторых тонкостях голосования

Голосовать на выборах за депутатов заксобрания Новосибирской области, которые состоятся 13 сентября, имеют право только те совершеннолетние россияне, кто прописан в регионе.

- А также те, граждане, которые не имеют регистрацию на территории Российской Федерации, но имеют временную прописку в Новосибирской области, оформленную ранее 12 июня 2020 года. И при том условии, что они подали заявление о голосовании по месту нахождения, то есть приписали себя к одному из участков, где собираются голосовать, - пояснила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина 17 августа.

Такие же условия распространяются на желающих голосовать, временно живущих в Бердске, но прописанных в любом другом уголке региона.

Однако все перечисленные избиратели получат в день голосования только один бюллетень — за партии, которые выдвинули в заксобрание свои списки. За конкретного выдвиженца по округу они голосовать не будут. Бердск, напомним, относится к двум областным округам - №12 и 16.

По словам главы бердской ТИК, заявить о желании голосовать такие избиратели должны до 8 сентября: с 16.00 до 20.00 в буди, с 10.00 до 14.00 — в выходные в избиркоме, расположенном в здании бердской мэрии.

- Со 2 по 8 сентября можно прийти в любую участковую избирательную комиссию - с 12.00 до 20.00. В эти же дни можно подать заявление в МФЦ, через портал госуслуг, - уточнила Фокина.

Пока подают заявления люди, прописанные в Академгороде или Искитиме, желающие проголосовать в Бердске. Но пока их единицы. Как отметила Наталья Валерьевна, обычно голосующих по месту пребывания бывает гораздо больше.

Имеющие регистрацию в других субъектах РФ, но оказавшиеся в единый день голосования в Бердске, или люди вообще без регистрации в России не смогут участвовать в выборах, а также зарегистрированные в регионе позже 12 июня 2020 года. Поскольку голосовать будут жители Новосибирской области за депутатов регионального парламента — что называется, за местных. Новосибирцы будут выбирать себе новую законодательную власть. И жителям других регионов влиять на это непозволительно.