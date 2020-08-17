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Суд арестовал Toyota Land Cruiser, Lexus и более 3 млн рублей Сергея Фургала

17:20 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Во время заседания Фургал заявил, что деньги не его, а принадлежат бывшей жене. "Они предназначены на учебу сына и его проживание", - отметил обвиняемый.

Суд арестовал Toyota Land Cruiser, Lexus и более 3 млн рублей Сергея Фургала
Суд арестовал две машины и более трех миллионов рублей Фургала

Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащие бывшему хабаровскому губернатору Сергею Фургалe  три миллиона рублей и две машины в рамках дела об убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
"Обеспечительный арест наложен на денежные средства в размере 3 миллионов рублей и два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Lexus", - сказали в суде.
Позже в понедельник Мосгорсуд признал законным арест 3 миллионов рублей и двух машин и оставил решение Басманного суда в силе.

"Оставить решение о наложении ареста без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Во время заседания Фургал заявил, что деньги не его, а принадлежат бывшей жене. "Они предназначены на учебу сына и его проживание", - отметил обвиняемый.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев.

Источник: РИА Новости

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