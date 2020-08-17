Жилмассив Школьный с шестиэтажными домами появится рядом с микрорайоном Южный в Бердске

4 сентября в 15.00 состоятся публичные слушания по проекту планировки территории микрорайона Южный, который подготовила фирма «Янтарь». Начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков обозначил главной целью проекта строительство Школьного жилмассива. Он появится на пересечении улиц Рогачева и поэта Сорокина. Жилмассив наметили построить рядом с новой школой на 1100 мест, детским садом и планирующимися яслями. Сейчас на территории будущих домов — пустырь, на котором растут луговые травы. Планируемый комплекс составят 10 домов средней этажности. Первоначально там хотели построить малоэтажные дома до четырёх этажей. Вопрос об изменении высоты рассмотрели на заседании комиссии по земле от 27 июля. Её протокол в редакцию передали активисты. Тогда жилмассив решили застраивать домами высоток от четырёх этажей до шести. Количество этажей решили повысить в связи с увеличением количества парковых зон. Три парковые зоны включили в проект по просьбам общественников (на карте они обозначены зелёным цветом). Из-за них застраиваемая территория сократилась, поэтому на заседании комиссии одобрили среднеэтажные дома. Дмитрий Есиков сообщил, квартиры на первых этажах четырёх домов (на карте они выделены жёлтым цветом) передадут в аренду родителям детей-инвалидов, которые станут учениками новой школы. По задумке властей, дети-инвалиды будут жить с родителями в Школьном жилмассиве пока учатся. Потом квартиры передадут в аренду другим нуждающимися. В домах даже оборудуют специальные выходы, чтобы ребёнок имел возможность выехать в коляске, а потом через «Арбат» быстро попасть в школу. Задуманная пешеходная зона шириной в 30 метров должна стать украшением города. На её территории наметили разбить клумбы, создать аллею, оборудовать освещение и установить скамейки. Общественников волнует вопрос повышения уровня грунтовых вод. По их словам, этим жарким летом вода появилась в цоколях жителей улицы Новая. — Строительство десяти домов в шесть этажей резко усугубит ситуацию с грунтовыми водами для жителей от ул. Космической, Гагарина, Красноармейской до ул. Водосточная, — отметил Владимир Иванов. Специалисты фирмы «Янтарь» в документах к слушаниям заверили, что на территории не выявлены опасные экзогенные процессы. Уровни грунтовых вод, по их словам, располагаются ниже 15 метров от поверхности земли. Дмитрий Есиков пояснил, что перед выполнением работ застройщик обязан провести геологические изыскания. Кстати, какая фирма будет застраивать микрорайон, по словам Дмитрия Сергеевича, пока неизвестно. Участок выставят на торги, и по их результатам определят компанию, которая построит жилые дома. Высказать все свои замечания бердчане могут на публичных слушаниях. Дмитрий Есиков пригласил всех горожан на них. На слушаниях определят границы территории, утвердят концепцию её развития. На сентябрьской сессии депутаты заложат в бюджет следующего года расходы на детальное проектирование территории. После этого УКС объявит аукцион на проектировщика «Арбата» и парковых зон. После подготовки проекта станет понятна стоимость работ. Ожидается, что они начнутся примерно в 2022 году. Площадь проектируемой территории в микрорайоне Южном составляет 7,09 га.
4 сентября в 15.00 состоятся публичные слушания по проекту планировки территории микрорайона Южный, который подготовила фирма «Янтарь».
Начальник управления градостроительства Дмитрий Есиков обозначил главной целью проекта строительство Школьного жилмассива. Он появится на пересечении улиц Рогачева и поэта Сорокина. Жилмассив наметили построить рядом с новой школой на 1100 мест, детским садом и планирующимися яслями. Сейчас на территории будущих домов — пустырь, на котором растут луговые травы.
Планируемый комплекс составят 10 домов средней этажности. Первоначально там хотели построить малоэтажные дома до четырёх этажей. Вопрос об изменении высоты рассмотрели на заседании комиссии по земле от 27 июля. Её протокол в редакцию передали активисты. Тогда жилмассив решили застраивать домами высоток от четырёх этажей до шести. Количество этажей решили повысить в связи с увеличением количества парковых зон. Три парковые зоны включили в проект по просьбам общественников (на карте они обозначены зелёным цветом). Из-за них застраиваемая территория сократилась, поэтому на заседании комиссии одобрили среднеэтажные дома.
Дмитрий Есиков сообщил, квартиры на первых этажах четырёх домов (на карте они выделены жёлтым цветом) передадут в аренду родителям детей-инвалидов, которые станут учениками новой школы. По задумке властей, дети-инвалиды будут жить с родителями в Школьном жилмассиве пока учатся. Потом квартиры передадут в аренду другим нуждающимися. В домах даже оборудуют специальные выходы, чтобы ребёнок имел возможность выехать в коляске, а потом через «Арбат» быстро попасть в школу. Задуманная пешеходная зона шириной в 30 метров должна стать украшением города. На её территории наметили разбить клумбы, создать аллею, оборудовать освещение и установить скамейки.
Общественников волнует вопрос повышения уровня грунтовых вод. По их словам, этим жарким летом вода появилась в цоколях жителей улицы Новая.
— Строительство десяти домов в шесть этажей резко усугубит ситуацию с грунтовыми водами для жителей от ул. Космической, Гагарина, Красноармейской до ул. Водосточная, — отметил Владимир Иванов.
Специалисты фирмы «Янтарь» в документах к слушаниям заверили, что на территории не выявлены опасные экзогенные процессы. Уровни грунтовых вод, по их словам, располагаются ниже 15 метров от поверхности земли. Дмитрий Есиков пояснил, что перед выполнением работ застройщик обязан провести геологические изыскания. Кстати, какая фирма будет застраивать микрорайон, по словам Дмитрия Сергеевича, пока неизвестно. Участок выставят на торги, и по их результатам определят компанию, которая построит жилые дома.
Высказать все свои замечания бердчане могут на публичных слушаниях. Дмитрий Есиков пригласил всех горожан на них. На слушаниях определят границы территории, утвердят концепцию её развития. На сентябрьской сессии депутаты заложат в бюджет следующего года расходы на детальное проектирование территории. После этого УКС объявит аукцион на проектировщика «Арбата» и парковых зон. После подготовки проекта станет понятна стоимость работ. Ожидается, что они начнутся примерно в 2022 году.
Площадь проектируемой территории в микрорайоне Южном составляет 7,09 га.
[object Object]