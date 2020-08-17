Чем полезна мужская полигамия, объяснил ученый-биолог

“С точки зрения биологии, полигамные отношения способствуют развитию представителей рода, а так же их приспособленности в среде обитания. Следуя законам природы, от идеальности и здоровья самца зависит в дальнейшем здоровье и развитие популяции. Чем больше самок выберет данного самца, тем крепче и сильнее будет популяция. В настоящее время есть такие социумы, где полигамия не является чем-то не естественным. С биологической точки зрения именно жители этих сообществ могут в будущем дать лучшее потомство, чем общества, поддерживающие моногамные отношения”, – поделился доктор биологических наук Денис Ребриков.
Так же Ребриков обращает внимание на такой фактор, как соблюдение права выбора партнёра женщиной. И если следовать законам природы, то именно самки, на уровне интуиции, выбирают такого партнёра, который сможет дать здоровое крепкое потомство.
Несмотря на полученные данные, моногамия и полигамия остаются спорными вопросами современного общества. И хотя специалисты в области психологии и научные исследователи настаивают на моногамных отношениях, вопрос полигамных отношений остаётся открытым.
Источник: med-heal