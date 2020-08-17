Чем полезна мужская полигамия, объяснил ученый-биолог

В современном обществе в большинстве случаев всё-таки приветствуются моногамные отношения. В этом случае люди длительное время живут только с одним партнёром. Доктор биологических наук из Медицинского университета им. Пирогова высказал свою точку зрения на этот счёт.

Именно самки, на уровне интуиции, выбирают такого партнёра, который сможет дать здоровое крепкое потомство

“С точки зрения биологии, полигамные отношения способствуют развитию представителей рода, а так же их приспособленности в среде обитания. Следуя законам природы, от идеальности и здоровья самца зависит в дальнейшем здоровье и развитие популяции. Чем больше самок выберет данного самца, тем крепче и сильнее будет популяция. В настоящее время есть такие социумы, где полигамия не является чем-то не естественным. С биологической точки зрения именно жители этих сообществ могут в будущем дать лучшее потомство, чем общества, поддерживающие моногамные отношения”, – поделился доктор биологических наук Денис Ребриков.

Так же Ребриков обращает внимание на такой фактор, как соблюдение права выбора партнёра женщиной. И если следовать законам природы, то именно самки, на уровне интуиции, выбирают такого партнёра, который сможет дать здоровое крепкое потомство.

Несмотря на полученные данные, моногамия и полигамия остаются спорными вопросами современного общества. И хотя специалисты в области психологии и научные исследователи настаивают на моногамных отношениях, вопрос полигамных отношений остаётся открытым.

Источник: med-heal