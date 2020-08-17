"Пока не убьете - не дождетесь": Лукашенко отказался проводить новые выборы

Он готов поделиться властью, но "не под давлением и не через улицу". На проведении новых выборов настаивает оппозиция и забастовавшие трудовые коллективы: люди не доверяют официальным итогам подсчета голосов.

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Президентские выборы в Белоруссии состоялись, новых выборов не будет, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Он прилетал туда с сыном Николаем на вертолете.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - подчеркнул белорусский лидер. - Их (выборов - ИФ) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".

"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - добавил он. Эта фраза звучит в распространенном позже видео с этой встречи.

Он напомнил, что в стране началась работа над поправками в Конституцию и они предполагают перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - убежден он. Он сказал, что готов поделиться полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

На проведении новых выборов настаивает оппозиция и забастовавшие трудовые коллективы: люди не доверяют официальным итогам подсчета голосов, по которым Лукашенко набрал больше 80%, а его основной оппонент Светлана Тихановская - около 10%.

На МЗКТ он заявил, что в курсе наличия бастующих, но, по его данным, их немного и "погоды они не делают". Он также напомнил, что "плохой" президент принимал меры против сокращений штата и делал так, чтобы предприятия "держали лишнюю численность". Он предложил тем, кто не хочет работать, увольняться.

Лукашенко и на прошлой неделе говорил, что бастующих мало, и предлагал руководителям предприятий таких людей увольнять.

Источник: Интерфакс