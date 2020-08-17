«Зачем плодились? Содержите детей сами»: На выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет надеются родители

Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет были введены по инициативе российского лидера Владимира Путина в качестве меры против кризиса на фоне пандемии коронавируса. Данные средства были перечислены семьям в июле и июне.
В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.
На 17.00 понедельника, 17 августа, петиция собрала почти 259 тыс. подписей. За сутки появилось порядка 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.
Но люди со всей России делятся мнениями и рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса, отмечая, что деньги пригодятся для подготовки детей к школе.
Возможность третьей единовременной выплаты на детей в августе еще не подтверждена. Хотя идею уже поддержали в Госдуме, а кое-кто из парламентариев высказался за постоянное ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.
Аноним, 05 августа:
- Хватит вводить народ в заблуждение. Выплат больше не будет, точка. Не придумывайте и не пишите.
Аноним, 05 августа:
- Вы злые, потому и аноним.
александра, 05 августа:
Аноним, 05 августа:
- Закройте хлебало!!! Хватить. Сами кормите!
Аноним, 07 августа:
- Вы бы ещё вспомнили 1905 при дедушке Ленине вспомнили. Как не говори, при коммунистах все было по полочкам - если работаешь, то зарплату получишь, а сейчас нет - работай или нет, все ровно все деньги начальству.
Аноним, 07 августа:
- Всё равно надеюсь...
Светлана, 07 августа:
Я до сих пор сижу дома, так как ребёнок не ходит в садик из-за пандемии. Муж пашет с утра до ночи за 25 т р, в том числе из этих денег 10 т р уходит на съемное жилье. Спасибо огромное Владимиру Путину за эти детские выплаты, они нам были очень кстати.
Ребёнок с утра просыпался и со слезами на глазах подходил и просил велосипед. Его мечта сбылась благодаря Владимиру Путину!!! Здоровья вам!!!
Аноним, 07 августа:
- Мечтать никому не запрещено... надежда умирает последней... Я все ещё надеюсь, что все-таки выплатят 10 000 р. - они очень нужны, период жизни очень сложный...
Аноним, 07 августа:
Продукты дорожают, ЖКХ тоже, как людям жить на зарплату в прожиточный минимум. И собрать ребенка в школу как? Кто с этим не сталкивался, никогда не почвствует. Вот вам и нищета. Тогда, наверное, не надо рожать детей? А каждый родитель хочет дать своему ребенку все лучшее и хорошее. Но на 12 300 не получается. Как быть?
Аноним, 16 августа:
Аноним, 16 августа:
- Какой-то психоз с этими выплатами Девчули, очнитесь, никто ничего не даст - выборы прошли, все получили, что хотели, нам просто заткнули рот этими пособиями.
Аноним, 17 августа:
- Нечего больше не дадут, в Думе им всем хорошо и рожать никого не заставляли.
Аноним, 17 августа:
- Одно обсуждение! Как будто из своего кармана дают эти деньги, я в шоке - жаба давит походу.
Аноним, 17 августа:
Аноним, 17 августа:
- 257 000 (подписей под петицией — прим. Ред.), это ни о чём на многомиллионную страну, да и бесполезно это, хорошо хоть два раза дали, это и так прямо чудом было.
Аноним, 05 августа:
- Я мать одиночка, у меня 6 детей. 3 студента, 3 школьника. У нас до сих пор идёт этот пондемия. В. В. Путин, наверное, поможет нам.
Ольга, 06 августа:
- Вы сначала отца ребенку найти не пробовали, а потом плодиться? Одиночка-одноночка.
Эльвира, 06 августа:
Аноним, 05 августа:
- Правительство никого не жалеет, они делают так, как им выгодно.
наталия, 06 августа:
- Если ты мать-одиночка, то зачем плодилась. Почему кто-то должен содержать тебя с твоими детьми. Расплодилась - содержи сама.
Виктория, 11 августа:
- Как можно называть людей попрошайками!? Не у всех нормальный доход. Я не жалуюсь на нищету, но в пандемию сильно подкосила финансово. Мы многодетная семья и не помешала бы помощь государства (мое пособие по многодетству около трех тыс. и на протяжении пяти лет сумма не меняется). Когда такое было?! Да льгота за коммуналку 30%, но ее может каждый сделать с небольшим доходом. Раньше поддержка была хорошая, а сейчас просто печаль. Мамы-одиночки получают больше, чем кто-либо (ничего личного к мамам). До сих пор не понимаю, как можно вообще разделять по выплатам семьи?! Считаю, что не важно, сколько в семье детей, а пособие должно быть равным для всех. Да и выплата могла быть и выше! В наше время все дорожает с каждым месяцем и пособие должно так же повышаться (подорожала комуналка на 30% поднимите пособие тоже на 30%).
Аноним, 12 августа: