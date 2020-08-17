«Зачем плодились? Содержите детей сами»: На выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет надеются родители

Петицию под обращением с просьбой продлить пособие на 17 августа подписали 259 000 россиян. Но президент пока не сделал никаких заявлений. Семьи с детьми получили на каждого ребенка в июне и июле 20 000 рублей.

Родители просят деньги на подготовку детей к школе

Единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет были введены по инициативе российского лидера Владимира Путина в качестве меры против кризиса на фоне пандемии коронавируса. Данные средства были перечислены семьям в июле и июне.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 понедельника, 17 августа, петиция собрала почти 259 тыс. подписей. За сутки появилось порядка 2 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск». Все меньше россиян подписывают петицию, видимо, отчаявшись получить августовское пособие. И все больше появляется критических комментариев к публикациям на тему продления выплат. Кое-кто называет просящих попрошайками, спрашивает, зачем рожали, если не можете прокормить.

Но люди со всей России делятся мнениями и рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса, отмечая, что деньги пригодятся для подготовки детей к школе.

Возможность третьей единовременной выплаты на детей в августе еще не подтверждена. Хотя идею уже поддержали в Госдуме, а кое-кто из парламентариев высказался за постоянное ежемесячное пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Аноним, 05 августа:

- Хватит вводить народ в заблуждение. Выплат больше не будет, точка. Не придумывайте и не пишите.

Аноним, 05 августа:

- Вы злые, потому и аноним.

александра, 05 августа:



Злюки, будьте немножко добрее.

Аноним, 05 августа:

- Закройте хлебало!!! Хватить. Сами кормите!

Аноним, 07 августа:

- Вы бы ещё вспомнили 1905 при дедушке Ленине вспомнили. Как не говори, при коммунистах все было по полочкам - если работаешь, то зарплату получишь, а сейчас нет - работай или нет, все ровно все деньги начальству.

Аноним, 07 августа:

- Всё равно надеюсь...

Светлана, 07 августа:



- Есть люди мелочные и завистливые! Такую несут чушь по поводу того, что люди на эти выплаты набрали себе дорогие смартфоны! Я вас умоляю! Вы знаете, сколько стоит дорогой смартфон? Вы чего завидуете0то? Если вы мать или отец, то должны знать, сколько уходит денег, чтобы поднять ребёнка с самого рождения! А эти 10 000 вы обсуждаете, как будто нам 10 миллионов на одного выплатили. Закройте вы сами свои рты и не открывайте.Я до сих пор сижу дома, так как ребёнок не ходит в садик из-за пандемии. Муж пашет с утра до ночи за 25 т р, в том числе из этих денег 10 т р уходит на съемное жилье. Спасибо огромное Владимиру Путину за эти детские выплаты, они нам были очень кстати.Ребёнок с утра просыпался и со слезами на глазах подходил и просил велосипед. Его мечта сбылась благодаря Владимиру Путину!!! Здоровья вам!!!

Аноним, 07 августа:

- Мечтать никому не запрещено... надежда умирает последней... Я все ещё надеюсь, что все-таки выплатят 10 000 р. - они очень нужны, период жизни очень сложный...

Аноним, 07 августа:

Продукты дорожают, ЖКХ тоже, как людям жить на зарплату в прожиточный минимум. И собрать ребенка в школу как? Кто с этим не сталкивался, никогда не почвствует. Вот вам и нищета. Тогда, наверное, не надо рожать детей? А каждый родитель хочет дать своему ребенку все лучшее и хорошее. Но на 12 300 не получается. Как быть?

Аноним, 16 августа:



- Нет, больше нечего платить не будут.

Аноним, 16 августа:

- Какой-то психоз с этими выплатами Девчули, очнитесь, никто ничего не даст - выборы прошли, все получили, что хотели, нам просто заткнули рот этими пособиями.

Аноним, 17 августа:

- Нечего больше не дадут, в Думе им всем хорошо и рожать никого не заставляли.

Аноним, 17 августа:

- Одно обсуждение! Как будто из своего кармана дают эти деньги, я в шоке - жаба давит походу.

Аноним, 17 августа:



- Я считаю, что если начали давать нашим деткам 10 тыс., то продляйте, а то налог подняли, цены на продукцию подняли, как жить вообще, работы нет нигде. Как вообще жить в России? Почему в других странах думают о людях, о детях, а в нашей стране нет.

Аноним, 17 августа:

- 257 000 (подписей под петицией — прим. Ред.), это ни о чём на многомиллионную страну, да и бесполезно это, хорошо хоть два раза дали, это и так прямо чудом было.

Аноним, 05 августа:

- Я мать одиночка, у меня 6 детей. 3 студента, 3 школьника. У нас до сих пор идёт этот пондемия. В. В. Путин, наверное, поможет нам.

Ольга, 06 августа:

- Вы сначала отца ребенку найти не пробовали, а потом плодиться? Одиночка-одноночка.

Эльвира, 06 августа:



- Каким голосованием за Путина??? Были не выборы, а голосование за поправки! Мда, вам действительно есть нечего, голова уже перестает работать...

Аноним, 05 августа:

- Правительство никого не жалеет, они делают так, как им выгодно.

наталия, 06 августа:

- Если ты мать-одиночка, то зачем плодилась. Почему кто-то должен содержать тебя с твоими детьми. Расплодилась - содержи сама.

Виктория, 11 августа:

- Как можно называть людей попрошайками!? Не у всех нормальный доход. Я не жалуюсь на нищету, но в пандемию сильно подкосила финансово. Мы многодетная семья и не помешала бы помощь государства (мое пособие по многодетству около трех тыс. и на протяжении пяти лет сумма не меняется). Когда такое было?! Да льгота за коммуналку 30%, но ее может каждый сделать с небольшим доходом. Раньше поддержка была хорошая, а сейчас просто печаль. Мамы-одиночки получают больше, чем кто-либо (ничего личного к мамам). До сих пор не понимаю, как можно вообще разделять по выплатам семьи?! Считаю, что не важно, сколько в семье детей, а пособие должно быть равным для всех. Да и выплата могла быть и выше! В наше время все дорожает с каждым месяцем и пособие должно так же повышаться (подорожала комуналка на 30% поднимите пособие тоже на 30%).

Аноним, 12 августа:



Меня убивает — дали 10 т на ребенка и какой-то умник решил, что деньги потратили на средства роскоши. Я налогов заплатила в этот ПФР больше 700 т за год. Сидели без работы не по своей вине, за границей не шарахались, заразу не собирали и мне ставят в вину, что я хочу увидеть помощь от своих 700 т???