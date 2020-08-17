Движение АУЕ запрещенным и экстремистским признал Верховный суд

С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов, чтобы пресечь деструктивное влияние на молодых криминальной идеологией.

Верховный суд признал движение АУЕ (запрещена в РФ) экстремистским

Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ (означает "Арестантский уклад един"* или "Арестантское уголовное единство", запрещено в России) экстремистской организацией, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Теперь сама по себе причастность к запрещенной в РФ АУЕ будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

"Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ (запрещенная в России) экстремистской организацией", - сказали в суде. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.

Как поясняет Генпрокуратура, в судебном заседании установлено, что АУЕ (запрещена в РФ) является "хорошо структурированной и управляемой организацией" – молодежным движением экстремистской направленности. Ее участники, по данным прокуроров, причастны в том числе к организации массовых беспорядков.

"Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", - отмечает ведомство.

По мнению Генпрокуратуры, запрет АУЕ (запрещена в РФ) позволит эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".

С иском в суд обратился лично генеральный прокурор Игорь Краснов. По его данным, АУЕ (запрещена в РФ) действует не только в России, но и в других странах.

О необходимости более активной борьбы с этой организацией и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен Анна Кузнецова. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.