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ФАС: По картельному сговору заработали 260 млн рублей на медоборудовании фирмы Новосибирска

18:56 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника» поймали на сговоре на 89 торгах. Кроме того, сотрудники компаний проходят по делу о взятках. Расследования проводятся и в Москве.

ФАС: По картельному сговору заработали 260 млн рублей на медоборудовании фирмы Новосибирска
Компании нарушили антимонопольное законодательство

Две новосибирских компании попались на картельном сговоре при участии в 89 торгах. Речь идет о ООО «Сибмер» и ООО «Радиационная техника». Известно, что они сотрудничали с учреждениями здравоохранения России, оказывая услуги по ремонту радиологического оборудования.

Замруководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева рассказала, что компании договорились поддерживать друг друга на торгах, чтобы избавиться от конкурентов. Картель смог заработать 260 млн рублей. Материалы дела о медицинском картеле переданы в ГУ МВД России по НСО.

Компаниям также вменяют поддержание цен на 475 торгах на общую сумму более 3 млрд рублей. Кроме того, сотрудники компаний проходят по делу о взятках. Расследования проводятся в Москве и Новосибирске.

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