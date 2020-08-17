Путин попросил Эрдогана обеспечить санитарную безопасность российских туристов в Турции

Президенты отметили востребованность расширения сотрудничества, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики коронавируса.

Путин и Эрдоган договорились о безопасности российских туристов

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 17 августа сообщает сайт Кремля.

Основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса. Вновь подчёркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН.

Обсуждена ситуация в Сирии с акцентом на активизацию совместных усилий в борьбе с терроризмом. Условлено о дальнейшей координации в интересах выполнения российско-турецких договорённостей по Идлибской зоне деэскалации, прежде всего принятого в Москве 5 марта 2020 года дополнительного протокола к сочинскому меморандуму 2018 года.

Затронуты другие актуальные международные вопросы, в частности ближневосточное урегулирование.

Кроме того, рассмотрены некоторые темы двусторонней повестки дня, включая развитие торгово-экономических связей. С учётом возобновления регулярного авиасообщения с Анкарой и Стамбулом, а также курортными районами Турции Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности находящихся в Турции российских граждан. В этом контексте отмечена востребованность расширения сотрудничества по линии профильных ведомств в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, в том числе в связи с регистрацией в России вакцины для профилактики данного заболевания.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.