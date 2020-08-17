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Забастовка: Остановил доменные печи металлургический завод, митингуют предприятия в Минске

20:07 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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В акции протеста на БМЗ участвуют несколько сотен человек. Металлурги обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Вертолет Лукашенко заметили на заводе колесных тягачей.

Забастовка: Остановил доменные печи металлургический завод, митингуют предприятия в Минске
Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи

Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, акция протеста продолжается, сообщил РИА Новости сотрудник предприятия.
Ранее в понедельник в профкоме БМЗ говорили, что с 12 часов запланирована остановка линии проката.

"Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме", - сказал собеседник агентства.

Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. "Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", - сказал сотрудник БМЗ.

По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. "Есть люди, металлурги, которые вышли на акцию солидарности, обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Периодически кто-то скандирует, озвучивает требование забастовки", - рассказал собеседник агентства.

Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в понедельник с территории Минского завода колесных тягачей, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. Об этом сообщает  ТАСС.

Подтверждением того, покинул ли сам Лукашенко завод,  ТАСС не располагает.

Ранее рядом с проходной завода собрались несколько сотен протестующих и рабочих. Лукашенко к ним не выходил, встреча с коллективом предприятия проходила на его территории.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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