Забастовка: Остановил доменные печи металлургический завод, митингуют предприятия в Минске

В акции протеста на БМЗ участвуют несколько сотен человек. Металлурги обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Вертолет Лукашенко заметили на заводе колесных тягачей.

Рабочие Белорусского металлургического завода приостановили доменные печи

Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, акция протеста продолжается, сообщил РИА Новости сотрудник предприятия.

Ранее в понедельник в профкоме БМЗ говорили, что с 12 часов запланирована остановка линии проката.

"Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме", - сказал собеседник агентства.

Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. "Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", - сказал сотрудник БМЗ.

По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. "Есть люди, металлурги, которые вышли на акцию солидарности, обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Периодически кто-то скандирует, озвучивает требование забастовки", - рассказал собеседник агентства.

Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в понедельник с территории Минского завода колесных тягачей, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. Об этом сообщает ТАСС.

Подтверждением того, покинул ли сам Лукашенко завод, ТАСС не располагает.

Ранее рядом с проходной завода собрались несколько сотен протестующих и рабочих. Лукашенко к ним не выходил, встреча с коллективом предприятия проходила на его территории.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.