Забастовка: Остановил доменные печи металлургический завод, митингуют предприятия в Минске

Рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) приостановили работу доменных печей, акция протеста продолжается, сообщил РИА Новости сотрудник предприятия.
Ранее в понедельник в профкоме БМЗ говорили, что с 12 часов запланирована остановка линии проката.
"Это временно. Печи не выпускают сталь, но находятся на подогреве, в рабочем режиме", - сказал собеседник агентства.
Остальные участки завода, по его словам, работают, а о времени приостановки сейчас сказать трудно. "Я не знаю точно. Вроде было заявлено до пяти, но, возможно, они раньше договорятся по условиям", - сказал сотрудник БМЗ.
По его оценке, в акции протеста принимают участие несколько сотен человек. "Есть люди, металлурги, которые вышли на акцию солидарности, обсуждают дальнейшие шаги: проведение новых выборов, какие будут отстаивать права. Периодически кто-то скандирует, озвучивает требование забастовки", - рассказал собеседник агентства.
Вертолет президента Белоруссии Александра Лукашенко вылетел в понедельник с территории Минского завода колесных тягачей, когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов. Об этом сообщает ТАСС.
Подтверждением того, покинул ли сам Лукашенко завод, ТАСС не располагает.
Ранее рядом с проходной завода собрались несколько сотен протестующих и рабочих. Лукашенко к ним не выходил, встреча с коллективом предприятия проходила на его территории.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.