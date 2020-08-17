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Разрешили уходить с работы раньше в свой день рождения россиянам

20:20 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Уволенная за преждевременный уход сотрудница обратилась в Верховный суд, который встал на ее сторону.

Разрешили уходить с работы раньше в свой день рождения россиянам
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше

Верховный суд России разрешил уходить россиянам с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция существует в организации.

Поводом для принятия такого решения стало рассмотрение кассационной жалобы бывшей сотрудницы одной компании. Женщина обратилась в Верховный суд с жалобой на то, что ее уволили с работы, так как она в свой день рождения ушла домой пораньше, заранее предупредив об этом руководство. По ее словам, на предприятии существовала подобная практика.

Однако после проверки с женщиной расторгли трудовой контракт за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, так как традиция уходить с работы в день рождения не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. Истица обжаловала этот приказ в суде. Сначала ее требование о восстановлении на работе частично удовлетворили. Однако через некоторое время апелляционная инстанция это решение отменила и признала увольнение законным.

Согласно постановлению, традиция не закреплена в правилах внутреннего распорядка. Суд не стал давать этому факту правовой оценки и просто отменил решение районного суда. В итоге тяжба дошла до Верховного суда. Верховный суд России отменил решение, вынесенное апелляционной инстанцией в пользу работодателя, передает РГ. Первое заседание в рамках нового апелляционного рассмотрения дела назначено на 20 августа.

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