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Требуют с Ефремова компенсации 16 млн рублей родственники погибшего в ДТП

20:33 17.08.2020 Фото: Википедии
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Однако, как заявил адвокат актера Эльман Пашаев, по таким делам не выплачивают больше 200 тыс. рублей.

Требуют с Ефремова компенсации 16 млн рублей родственники погибшего в ДТП
Потерпевшие требуют от Ефремова компенсацию на сумму более 16 млн рублей

Потерпевшие по делу о ДТП со смертельным исходом, в котором обвиняется актер Михаил Ефремов, требуют от него более 16 млн рублей в качестве компенсации. Об этом ТАСС сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

"Они хотят более 16 млн рублей, но по практике даже более 200 тыс. рублей не дают по таким делам", - сказал он.

Ранее сообщалось об иске на 6,5 млн рублей от старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшими также признаны его вдова, брат и младший сын. Их иски уже подготовлены, однако суммы не уточнялись.

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