Младенца за ногу: Отца-жонглера лишить родительских прав может СК. Смотрите видео

Жонглировавшую младенцем пару могут лишить родительских прав

Неудачно пошутили родители маленькой девочки, когда решили поделиться с пользователями соцсетей своими методами воспитания. В видеоролике, который за несколько минут стал вирусным, отец жонглирует двухмесячной дочерью. Ее, кстати, назвали Шуткой.

Кадры подняли волну возмущения, мать и отца забрали на допрос, потом арестовали, а ребенка положили в инфекционное отделение сочинской больницы.

Всего одного ролика в Сети хватило молодым родителям, чтобы о них заговорили на всех уровнях. На кадрах, которые появились на страничке частного видеографа Игоря Кравцова, он весьма небрежно воспитывает двухмесячную дочь. На заднем фоне можно расслышать, как над всем происходящим смеется мать девочки. Судя по всему, она — свободный художник.

Вскоре выяснилось, что в Сочи семья приехала на время родов, а заодно и попутешествовать. Игоря и Дарью задержали там же, где и было снято видео — в палаточном лагере. Уже в отделении глава семейства поделился своими соображениями о методах воспитания детей.

Он предложил обратить внимание на «маленьких обезьянок». «Все-таки мы живем в дарвинистической системе, которая говорит о том, что мы все произошли оттуда. Соответственно, активность, я считаю, необходимо ребенку давать с детства — давать ему ползать, быть ему немножечко на шарнирах, кувыркать его, жамкать и прочее», — пояснил он.

Врачей такой подход к развитию малыша привел в ужас. У младенцев, говорят медики, хоть и подвижный скелет, но такое обращение с ребенком могло привести к серьезным последствиям. К тому же у специалистов возникли вопросы к слишком свободолюбивому образу жизни семьи. Природа — это хорошо. Но ведь за малышкой в столь ранний период жизни нужен особый присмотр.

Позднее стали открываться новые подробности из жизни Кравцовых. Оказалось, у обоих родителей в палатке и в крови полицейские нашли наркотики. К тому же Игорь Кравцов во время задержания оказывал сопротивление стражам порядка. В СК уже заявили — будут поднимать вопрос о возможном лишении Игоря и Дарьи родительских прав.

