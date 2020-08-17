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Убил дорожного рабочего из-за поцарапанной машины неизвестный в Москве

21:06 17.08.2020 Фото: СКР
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Хозяин машины достал пистолет и в упор расстрелял рабочих, произведя не менее пяти выстрелов, после чего с места происшествия скрылся. Второй получил ранения.

Убил дорожного рабочего из за поцарапанной машины неизвестный в Москве
СК расследует убийство дорожного рабочего

Один дорожный рабочий убит, второй ранен, - такой итог конфликта, разгоревшегося минувшей ночью на улице Академика Анохина на западе Москвы. Там во время дорожных работ во дворе дома трактор задел один из припаркованных автомобилей, сообщается на сайте столичного главка СК РФ.

Хозяин машины в ответ достал пистолет и в упор расстрелял рабочих, произведя не менее пяти выстрелов, после чего с места происшествия скрылся. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство и незаконного ношения огнестрельного оружия. Ведется розыск преступника.

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