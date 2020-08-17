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Застроить микрорайон Южный планируют по пожеланиям жителей, заявили в мэрии Бердска

21:42 17.08.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Чиновники приглашают бердчан 4 сентября на публичные слушания, где обсудят сооружение трех парковых зон, пешеходной улицы и доступной инфраструктуры в микрорайоне. Также новое проектное предложение предусматривает строительство возле школы многоэтажных домов.

Застроить микрорайон Южный планируют по пожеланиям жителей, заявили в мэрии Бердска
Дмитрий Есиков отметил, что проектное решение было создано благодаря пожеланиям местных жителей

4 сентября пройдут публичные слушания по благоустройству микрорайона Южного в Бердске.

Начальник управления градостроительства бердской мэрии Дмитрий Есиков пригласил горожан на публичные слушания, чтобы обсудить внесенные изменения в проект планировки Южного.

Обсудят проектное предложение строительства трех парковых зон, пешеходной улицы и доступной инфраструктуры в микрорайоне. Также новое проектное предложение предусматривает строительство возле школы домов, на первых этажах которых будут жить дети с ограниченными возможностями здоровья на период обучения.

Дмитрий Есиков отметил, что проектное решение было создано благодаря пожеланиям местных жителей. Планируется, что благоустройство микрорайона парковыми зонами и пешеходной улицей закончится к 2022 году, передает пресс-центр мэрии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", строить на месте парка в Южном микрорайон Школьный собирается власть Бердска. Проект планировки застройки пустыря многоквартирными домами, подготовленный ООО «Янтарь», обсудят на публичных слушаниях в мэрии 4 сентября. До это дня принимают предложения и замечания. Свой протест «южане» уже неоднократно высказывали.

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От редакции

Для парка что-то останется?

Аноним, 17 августа 2020 22:00
Да что тут слушать-то уже! Влепили свою "Поэзию" Между частными домами. Десятиэтажки в огороды

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