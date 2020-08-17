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Кит разорвал бедро 11-летнему мальчику в дельфинарии Сочи

21:54 17.08.2020 Фото: Nso.ru
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Сообщения о том, что в сочинскую больницу поступил 11-летний мальчик с раной, появились в местных СМИ. Ребенок рассказал, что его укусила белуха.

Кит разорвал бедро 11 летнему мальчику в дельфинарии Сочи
В Сочи кит укусил ребенка

В дельфинарии в Сочи белуха (редкий вид кита) укусила за бедро ребенка, сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Информация о том, что в сочинскую больницу поступил 11-летний мальчик с раной бедра, появилась в местных СМИ. Ребенок рассказал, что его укусил кит-белуха. Сообщалось, что мать ребенка не собирается обращаться в полицию, однако следователи сами обратили внимание на эту историю. Они проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Киты-белухи вместе с дельфинами-афалинами и морскими котиками — самые популярные артисты в дельфинариях. После представлений туристам обычно предлагают за дополнительную плату сфотографироваться с животными или поплавать в бассейне.

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Киты - людоеды или ребенок достал?

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