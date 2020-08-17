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Посадили на 6 лет руководителя секты "бога Кузи" Цукермана за мошенничество

22:21 17.08.2020 Фото: pixabay.com
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Юрия Цукермана признали виновным в хищении 215 млн рублей. У него обнаружена часть похищенного - более 85 млн рублей, а также изъято имущество, приобретенное на похищенные деньги.

Посадили на 6 лет руководителя секты бога Кузи Цукермана за мошенничество
Суд приговорил к шести годам колонии главу секты "бога Кузи"

Прокуратура просила для Юрия Цукермана восемь лет колонии

Тушинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, признав его виновным в хищении 215 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Цукермана виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья Ольга Федина.

Прокуратура в ходе прений сторон просила для Цукермана восемь лет колонии.

Установлено, что Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году Химкинским городским судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова.

При задержании у Цукермана в 2018 году была обнаружена часть похищенных средств в размере более 85 млн рублей, а также изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.

Сам Попов и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Главному бухгалтеру секты Галине Маркевич, Попову и двум его пособницам - Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной - предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ. Они уже отбыли наказание, назначенное судом.

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От редакции

Пока живут на свете дураки...

Атеист, 17 августа 2020 22:31
А Гундяев до сих пор на свободе... Где справедливость?
Поросёнок Пётр, 17 августа 2020 23:00
Согласен, "бог Кузя", со своими жалкими 215 млн рублей, на фоне Гундяева, словно робкий первоклассник на фоне студента последнего курса ВУЗа.

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