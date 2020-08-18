Самое сильное женское имя: у него мощная энергетика и носительница всегда побеждает. Это ты?

Специалисты назвали самое сильное женское имя. У него мощная энергетика, которая делает женщину победительницей по жизни.
Даже если имя и не определяет жизнь человека, но все же сказывается на ней. Вибрация звуков имени влияет на энергетику человека, наделяя его в меньшей или большей степени теми или иными чертами и способностями.
Однако какое имя самое лучшее, самое сильное для женщины.
Специалисты говорят, что это женское имя Ника.
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Ника - самое сильное женское имя
Значение имени Ника
Ника — древнегреческое женское имя. Именно так звали богиню победы. В древнеримской мифологии есть аналог имени Ника — это богиня победы Виктория.
Поэтому и значение у имени Ника — победа.
И действительно, эта женщина — победительница по жизни. Имя короткое, хлесткое, сильное, дерзкое, при этом умеренно мягкое и женственное.
Женщина по имени Ника обычно очень сильная духом личность. У нее богатый внутренний мир. Это творческая натура, воображение которой способно творить нереальные замки. У нее развитая фантазия, множество талантов. Эта женщина артистична и даже гениальна.
Имя Ника наделяет свою обладательницу высоким интеллектом. Эта женщина очень умна, эрудирована, обладает мудростью не по годам, видит и понимает то, что другим для понимания не подвластно.
При твердости характера Ника очень эмоциональна. Она добра и отзывчива. Способна на большую любовь и искренние чувства. Сочетает в себе железный стержень и неуемную женственность.
Имя Ника заряжает женщину мощной энергетикой победы. И это сказывается на всех сферах жизни.
Ника может построить великолепную карьеру благодаря своему цепкому уму и феноменальному везению. В любви Нике тоже везет. Она нравится мужчинам, которые видят в ней сочетание качеств, присущих идеальной женщине.
Самодостаточная и целостная натура, которая способна на яркие и открытые эмоции. При этом она не сломается ни от каких жизненных тягот. Способна видеть хорошее в любых обстоятельствах.
А еще у Ники очень развита интуиция. Эта женщина буквально чувствует, что будет. Порой ей снятся вещие сны или бывают видения о грядущем. Эти тайные знания позволяют принимать Нике самые верные решения.
Одним словом, имя Ника наделяет женщину счастливой судьбой и делает победительницей во всех начинаниях.
Источник: https://astro.clutch.ua
Любовь
Валентина
Да
Наталья
Моей дочери-Виктория.при Крещении Ника
Лилия
Нет
Да Я Вероника а Дочь Виктория и мы вместе победители по жизни
Нет!!!
Нет я ира
Алла
Ольга
Альбина
Алиса
Неи
Скольких Ник знаю,одни дуры
Нет, моё имя Ольга.
Виктория
Нет. Моё имя Анастасия
Будь Человеком и все!!!
Нет(
Екатерина
Ирина
Нет, но оно очень красивое. Я обязательно назову этим именем свою дочь.
Елена
Ксения
Инна
Нет
Наташа
Нина
Марина
Да мое имя Ника,в паспорте Виктория.Почти все верно написано про имя Ника победа.