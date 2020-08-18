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Общество / Стиль жизни

Как правильно загадать желание в новолуние 19 августа 2020 года для скорейшего исполнения

22:12 18.08.2020 Фото: pxhere.com
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Многие специалисты указывают, что загадывать желание необходимо именно в новолуние, так как в эту ночь перезагружается вселенная и становится полностью открытой для желаний людей.

Как правильно загадать желание в новолуние 19 августа 2020 года для скорейшего исполнения
Быстрому исполнению желаний способствует использование некоторых ритуалов

Уже много лет люди осведомлены о мистических свойствах Луны, но не все знают, как нужно загадывать желание в полнолуние или новолуние, чтобы оно сбылось. Для этих разных стадий Луны существуют разные ритуалы, а также разные дни удачи.

Как загадать несколько желаний в новолуние

Многие специалисты указывают, что загадывать желание необходимо именно в новолуние, так как в эту ночь перезагружается вселенная и становится полностью открытой для желаний людей. Вокруг Земли появляется энергетический шар, который способствует быстрому исполнению желаний.

Также быстрому исполнению желаний способствует использование некоторых ритуалов. Перед их проведением необходимо знать точное время начала новолуние, так как Луна может взойти не только ночью, а в любое время суток. Данную информацию можно изучить на специальных ресурсах, так как каждое новолуние начинается в разное время.

Самым первым способом увеличить шансы на исполнения желания считается произносить свое желание вслух, также это необходимо делать в первые минуты после наступления новолуния. Если же существуют несколько желаний, то необходимо вырезать из белого листа бумаги треугольники, а после на каждом из них записать свои мечты. Во время новолуния необходимо подойти к окну и прочитать свои пожелания.

Источник: rsute.ru

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От редакции

У вас есть сокровенное желание?

Аноним, 16 августа 2020 15:45
НВР:
да
Гульнара, 17 августа 2020 02:18
НВР:
Да
Ольга, 18 августа 2020 10:30
Проводить с 18 на 19?
Аноним, 18 августа 2020 19:06
НВР:
Даааа
Аноним, 18 августа 2020 23:14
НВР:
Да . Конечно .

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