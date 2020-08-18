Политолог Яков Савченко: Депутатство для мэра Бердска - привлекательная и выгодная позиция, когда речь заходит о пенсии

Яков Савченко, политолог из Новосибирска, будет следить, как развиваются события в Бердске до и после выборов

Покинет ли досрочно мэрский кабинет после сентябрьских выборов в закособрание Новосибирской области глава Бердска Евгений Шерстенин? Тему широко обсуждают, горожане волнуются. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на компетентные источники, градоначальник собрался в отставку после 13 сентября — единого дня голосования — независимо от результатов выборов. Шестернин выдвинулся в депутаты регионального парламента по партийным спискам «Единой России» по бердскому округу №16. Его шансы попасть в заксобрание велики.

Сам глава города, отказавшись комментировать возможный досрочный уход «Курьер. Среда. Бердск» 12 августа, заявил в прессе, что увольняться не собирается. Но возраст берет свое. Евгению Анатольевичу 9 августа 2020 года исполнился 61 год. Выдержит ли он еще пять лет на посту главы города? Срок его полномочий в этой должности истекает в ноябре.

Как могут развиваться события дальше? Оценить ситуацию и сделать прогнозы «Курьер. Среда. Бердск» попросил известного новосибирского политолога Якова Савченко. Он сразу оговорился, что не обладает «никакой инсайдерской информацией» относительно замыслов бердского мэра. А также планов на Шестернина и Бердск со стороны губернатора и законодательного собрания.

- Я считаю Бердск наиболее важной территорией в Новосибирской области. И ситуация в городе должна всесторонне обсуждаться в региональном парламенте, по каким бы правилам не назначались руководители. По-моему, это настолько очевидно, что не требует никаких дополнительных аргументов, - высказался Савченко.

Он резко отрицательно относится к «общей практике» в России по назначению глав муниципальных образований, как в Бердске:

- Люди лишены возможности выбирать ту власть, от которой они зависят. В Бердске эта степень меньше, потому что это город, что дает определенную гибкость для приспособления и новых форм существования, для предприимчивости. Когда мы говорим о сельских образования, это становится критичным. От того, кто является руководителем твоей деревни напрямую зависит твоя жизнь. Мое отношение к любого рода назначениям крайне негативно. Я не стесняюсь это повторять. В нашем обществе сейчас потрясающий спрос на людей, которые черное должны уметь называть белым, плохое — хорошим, которые должны проявлять чудеса лизоблюдства. В то время, в котором мы стоим (это цитата Искандера), не всегда назначения бывают плохи. Как это ни парадоксально, я рад назначению Травникова (губернатор Новосибирской области). Если бы избрали Городецкого или кого-либо еще из обоймы этого же разлива, понятно, что было бы намного-намного хуже. Потому что уже прекратили существование любые противовесы морального и правового плана. Это все экстраполируется негативно в территориях. Например, в Колыванском районе, где состоялось вторичное назначение — крайне неудачное.

Бердчанам остается ждать, что скажет мэр 14 сентября? Самим искать преемника?

- Бердск, если проводить античные сравнения, вполне достиг крупного греческого мегаполиса, который рождает достаточное число людей, способных обеспечить государственное управление, чтобы разработать местные нормы демократии и политические традиции. В Бердске значительная рекреационная зона, выгодное местоположение, предприимчивость плюс к этому значительное количество более или менее независимых СМИ по сравнению с Новосибирском. Есть определенные предпосылки и катализаторы общественных процессов, которые могли бы вмешаться. Когда речь зашла о возможном досрочном уходе Шестернина, я бы на месте общественности постарался бы вынести этот вопрос в публичную плоскость, на поверхность. Не нужно ждать каких-то подковерных решений, не ожидать, когда сделают официальные сообщения об этих решениях, а просто предложить совершенно неожиданную форму, игру, в которой было бы гораздо менее комфортно отмалчиваться. Это может быть сход граждан, объявленное несколькими инициаторами собрание общественности Бердска. У вас громадный ДК. Предложите главе администрации выступить и прояснить ситуацию, рассказать о своих творческих планах. Они же не меняются в этом возрасте. 60 лет — это не 15, когда человеку нравится одно, а через две минуты другое. Это возраст серьезных и выдержанных планов. Вызовите управляющего Бердском, чтобы он дал пояснения, планирует ли он оставаться, каковы его планы относительно вверенного ему города. Если он намерен уйти, то с чем это связано и кого он видел бы своим преемником. Начните с ним диалог. Может, он видит своим преемником того, кого назовет отдел внутренней политики, который ничего не решает. Может, он готов принять любую кандидатуру губернатора.

Каковы шансы главы Бердска получить депутатский мандат на выборах?

- Шестернин баллотируется в заксобрание по территориальному партийному списку, и совершенно неочевидно, что он пройдет. Могу ваших избирателей разочаровать или успокоить. Во-первых, рейтинг «Единой России», если использовать гуманный термин, слегка прихрамывает на обе ноги. Во-вторых, сама окружная территория не является, на мой взгляд, приоритетной для обязательного прохождения кандидата в депутаты. Это еще бабушка надвое сказала. Естественно говорить об этом можно только в рамках нормальных параметров голосования. Но поскольку обещано трехдневное голосование, то могут случаться большие чудеса. Даже и не поймешь, кого потом благодарить за это рукотворное чудо. В этом смысле, может быть, у Шестернина какие-то перспективы и имеются. Тем более в это совсем не пресное время ничто не мешает общественности назначить встречу с уважаемым градоначальником и поинтересоваться у него — у первоисточника. В Бердске достаточно активных граждан, способных привнести неожиданной драматургии в события. С большим интересом буду наблюдать за Бердском со стороны.

Шестернин своей фамилией помогает однопартийцам пройти в заксобрание?

- Насчет того, что Шестернин локомотив партийного списка... В стране с локомотивами стало как-то сложновато. У нас с балластом хорошо. В чем его локомоторные способности? Он что, преобразил город, снискал себе невероятный авторитет? Что, каждый второй человек при виде его фамилии готов за него проголосовать? Я ничего такого не слышал. Хотя не утверждаю, что это не так — я же не житель Бердска. Но я высказываю свои самые глубокие сомнения. Поэтому я бы поостерегся называть его локомотивом. А вот уйти на работу в законодательное собрание... При каких обстоятельствах будут следующие выборы в закосбрание, мы не знаем. Насколько эта тихая гавань окажется открытой и насколько долго ею можно будет пользоваться.

Как правило, чиновники держатся за власть. Переход из одной ветви власти в другую выгодно нынешнему мэру Бердска?

- Исполнительная власть это либо кормушка, либо зов сердца. Но в любом случает там все время надо держать руку на пульсе, что-то делать, есть беспокойные граждане, которые хотят жить если не лучше каждый день, то по крайней мере не хуже каждый день. Проблемы нарастают, потому что растут долги, закредитованность, изнашиваются основные фонда, кадры, чем дальше от революции, тем становятся хуже во всех отношениях, дополнительная миграция, стройки, на которые никто не рассчитывал. Требования горожан нарастают - они хотят более комфортной городской среды. Даже без пандемии... Проявим гуманность. Не будем шить каждое лыко самому заурядному градоначальнику, не обладающему божьим даром. Пандемия — это ответственность федеральной власти. По сравнению с этим членство в законодательном собрании — совершенно номенклатурная почетная должность, определенная обеспеченность. Можно войти в соответствующий кабинет и быть той рукой, которая распределяет что бы то ни было. Конечно, это привлекательная и выгодная позиция, когда речь заходит о пенсии. Если мы имеем в виду стандартного российского чиновника. Это не касается других категорий граждан, которые свой пенсионный возраст посвящают чему-то другому. А те без этого не могут. С одной стороны, это эрзац активности, включения во власть, поддержка в собственных глазах. Думаю, этот мотив действует — возможность появилась, почему бы ее не использовать. Тем более что примеров тому — тьма.