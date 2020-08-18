18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня

23:37 18.08.2020 Фото: pixabay.com
1 3

В Преображение Господне нельзя работать (кроме как готовить еду и собирать в саду и огороде урожай), ругаться и желать кому-то зла.

Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня
Праздник Преображения Господня – это один из двенадцати главных церковных праздников года
Сюжет: Православные обряды
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня

Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дняГлава РПЦ: не отвечайте злом на злоЕщё 213 новостей

Праздник Преображения Господня – это один из двенадцати главных церковных праздников года. Православная церковь отмечает его 19 августа, то есть Преображение Господне 2020 празднуется в среду, сообщает Главред.

В этот день все православные христиане вспоминают, как Иисус явил свой истинный – божественный – лик своим апостолам на горе Фавор неподалеку от Назарета. Своим поступком Спаситель хотел подбодрить своих последователей (так как впереди их веру ждали большие испытания) – а заодно показать, как христианская вера преображает душу человека, делает ее светлее и лучше.

Преображение Господне 2020 – когда начинается и заканчивается празднование

Сам праздник выпадает на 19-е число – но у него есть один день предпразднства (это 18 августа), а затем еще и семь дней попразднства (то есть по 26 августа). Все эти девять дней на богослужении в церквях священники читают молитвословия и песнопения, что посвящены именно празднику Преображения.

В один день с Преображением отмечается и Яблочный Спас.

Примечательно, что с точки зрения истории, Преображение Господне произошло незадолго до смерти Спасителя на кресте, то есть в феврале или в марте. Однако празднуется это событие именно в августе (и в отличие от той же Пасхи, что установлена в честь воскрешения Христа, – имеет фиксированную дату).

В старину праздник Преображения был еще и Праздником сбора урожая. То есть церковь и простой народ утвердили эту дату для Преображения – в честь того, что в августе преображается и природа (считается, что со Второго Спаса лето сменяется осенью), а также как благодарность Богу за ниспосланный урожай.

Именно полученный урожай и освящается на Яблочный Спас.

Преображение Господне – что нельзя делать и традиции

19 августа под праздничный колокольный звон христиане несут святить в церковь яблоки, виноград, мед и другие плоды.

На стол подают постные блюда (продолжается Успенский пост 2020) – с рыбой и маслом, с яблоками, с медом. Взрослым разрешается вино.

В Преображение Господне нельзя работать (кроме как готовить еду и собирать в саду и огороде урожай), ругаться и желать кому-то зла. Под запретом и шумное веселье: любой разгул во время поста – это табу.

Также нельзя убивать насекомых, в особенности мух. Более того, по примете, если на человека муха села дважды – это сулит ему удачу на целый год.

Мнение читателей
2
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Постараетесь соблюдать запреты?

Аноним, 18 августа 2020 23:56
НВР:
Да

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на 19 августа поможет в делах и личной жизни
00:24 19-08-2020
Гороскоп на 19 августа поможет в делах и личной жизни
Главные запреты и возможности Новолуния 19 августа 2020 года. Как не упустить свой шанс на лучшую жизнь?
23:39 18-08-2020
Главные запреты и возможности Новолуния 19 августа 2020 года. Как не упустить свой шанс на лучшую жизнь?
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня 1
23:37 18-08-2020
Праздник Преображения Господня 19 августа 2020 года: Традиции и запреты великого дня
Что нужно обязательно сделать и что категорически нельзя делать на Преображение Господне - 19 августа 2020
23:34 18-08-2020
Что нужно обязательно сделать и что категорически нельзя делать на Преображение Господне - 19 августа 2020
О выплатах 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет станет известно в ближайшие дни
22:28 18-08-2020
О выплатах 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет станет известно в ближайшие дни
БердскТочная дата Дня города в 2020 году стала известна в Бердске. Рассказываем когда 3
22:18 18-08-2020
Точная дата Дня города в 2020 году стала известна в Бердске. Рассказываем когда
БердскПолитолог Яков Савченко: Депутатство для мэра Бердска - привлекательная и выгодная позиция, когда речь заходит о пенсии 2
22:18 18-08-2020
Политолог Яков Савченко: Депутатство для мэра Бердска - привлекательная и выгодная позиция, когда речь заходит о пенсии
Заработала меньше других вице-губернаторов за год Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска
22:16 18-08-2020
Заработала меньше других вице-губернаторов за год Ирина Мануйлова, экс-директор лицея из Бердска
Бердск«Приехал, а у нее уже муж и ребенок»: о танцах, синих китах и срезанных минах рассказывает 86-летний моряк Виктор Мелёхин из Бердска
22:16 18-08-2020
«Приехал, а у нее уже муж и ребенок»: о танцах, синих китах и срезанных минах рассказывает 86-летний моряк Виктор Мелёхин из Бердска
БердскБили стекла в ЦТП на территории бригады спецназа ГРУ дети в военном городке Бердска 3
22:15 18-08-2020
Били стекла в ЦТП на территории бригады спецназа ГРУ дети в военном городке Бердска