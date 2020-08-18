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"Буду обжаловать вплоть до Москвы": Несправедливым назвал решение суда Бердска напавший на начмеда ЦГБ Шахатову Александр Охотин

08:37 18.08.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердчанин, которого приговорили к 1,5 года условно, не ожидал иного решения суда. Он опровергает «умышленное причинение вреда», ведь умысла "сломать руку" медику у него не было.

Буду обжаловать вплоть до Москвы: Несправедливым назвал решение суда Бердска напавший на начмеда ЦГБ Шахатову Александр Охотин
Надежда Шахатова выиграла суд у Александра Охотина

В Бердском городском суде 14 августа завершилось рассмотрение уголовного дела о нападении на бывшего начмеда горбольницы Бердска Надежду Шахатову. Суд признал Александра Охотина виновным. Именно он по версии следствия напал на медика 20 мая 2019 года.

Судья Екатерина Белова огласила вердикт: назначить наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно. Кроме того, взыскать в пользу Надежды Шахатовой 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сегодня, 17 августа, Александр Охотин прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» приговор по столь резонансному головному делу:

- Буду, конечно, обжаловать приговор. У меня есть 10 дней, чтобы подать на апелляцию. Я ждал хотя-бы того, что в приговоре не будет звучать «умышленное причинение вреда». Умысла у меня никакого не было. Я вообще шел к Краморову (Юрий Николаевич экс-главврач ЦГБ Бердска — прим. ред.). И в аудиозаписи отчетливо слышно, что мне нужен Краморов. Шахатовой не было в суде, на приговоре не было даже ее адвоката. Я в принципе не ожидал ничего хорошего, но решение все равно несправедливое. Если придется, буду обжаловать вплоть до Москвы.

Напомним, Разбирательство длилось более года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 мая 2019 года в бердской ЦГБ произошел конфликт. По версии Шахатовой, посетитель набросился на нее прямо в служебном кабинете и сломал ей руку.

По словам Охотина, он хотел высказать претензии по поводу некачественного оказания медицинских услуг его супруге и подписать справки, выданные в роддоме, куда женщина поступила в тяжелом состоянии.

Подсудимому вменяли ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. И пока на осужденного распространяется мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Довольна ли приговором сама пострадавшая, пытался выяснить "Курьер. Среда. Бердск" у Надежды Шахатовой сегодня, 17 августа. Однаако экс-начмед не отвечает на звонки редакции.

Из показаний свидетелей

Помогите! - закричала через семь минут после общения с Охотиным Шахатова, по словам свидетельниц.

- Я не видела, чтобы они соприкасались, не видела чтобы он ломал руку, - сказала свидетель Татьяна Ходькина.
При этом она отметила, что Шахатова не жаловалась на боли в руке и осталась ждать полицию у себя в кабинете.

В судебном заседании на некоторые вопросы Надежда Шахатова отвечала уклончиво, многого не помнила — например, держал ли ее посетитель за руку.

Охотин, между тем, не считает себя виновным. Он уверен, что инцидент спровоцировала начмед. Ему показалось странным, что ситуацию, которая произошла полгода назад в кабинете чиновника от здравоохранения, начмед плохо помнит.

Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.

Александр Охотин с адвокатом попросили приобщить к делу аудиозапись, сделанную обвиняемым в момент конфликта.

Из-за чего конфликт

По словам Александра Охотина, бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера.

Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но справки Надежда Шахатова, по его словам, не отдавала. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.
Между тем, ни Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в в бердской ЦГБ.

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От редакции

Удастся обжаловать решение суда Бердска?

Александр, 17 августа 2020 15:07
Молодец! Не сдавайся!
Аноним, 17 августа 2020 15:35
Утри нос чиновникам и этой поганой системе.
Аноним, 17 августа 2020 16:10
Отличные у нас суды! За нападение на врачей дают условку. Ну что за бред?!
Аноним, 17 августа 2020 17:11
Где вы там врача увидели. Чиновник на окладе, трясущийся за свою место.
опять укольчик, 18 августа 2020 03:06
бобо поставили каки врачи? аяяй.
а его вольнолюбивый, 18 августа 2020 07:40
свободный художник живущий случайными заробатками хрясь по рукам чоб на акладе не седел?
Аноним, 18 августа 2020 08:14
А было ли нападение? И кто на кого напал? Доказательств нет.
Аноним, 17 августа 2020 16:14
"Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах."

Мне вот что непонятно, почему нет АССОЦИАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВРАЧЕЙ ПАЦИЕНТОВ В НСО, со своими юристами и фондами со финансирования на суды для пострадавших? Идёт игра в одни ворота и мы , пациенты НСО, проигрываем эту битву в сухую 1000 "их побед", типа этого суда на пострадавшей семьёй из Бердска, к нулю наших возможностей восстановить справедливость, ведь каждый из нас или оказался в подобной ситуации, или вскоре там будет!
Аноним, 17 августа 2020 16:21
Есть адвокатская контора адвоката Стибикиной , рекомендую с ними поговорить
Они как раз по медицинским делам
Найдите в интернете телефоны и поговорите
Они дела выигрывают
Это я., 17 августа 2020 17:04
Надо встречное заявление подавать-за халатное отношение к беременной жене, находящейся в нуждающейся в оказании срочной мед.помощи и не получившей её, и зав. гл. врача, покрывающей этот факт и уничтожение ей доказательных документов.
Аноним, 17 августа 2020 21:42
Травмы ей зафиксировали её же подчинённые)) Из этой же больнички))
У кого-то явно либо отпуск, либо премия после такой "помощи начальнику"
Не буду писать о работе нашего суда, призванного лишь коптить небо за налоговые деньги из ВАШИХ карманов
ага, 18 августа 2020 06:00
дело врачей вредителей.. ну ну..
Аноним, 18 августа 2020 01:17
Присудили срок за нападение и штраф за испуг.
Про перелом ни слова.

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