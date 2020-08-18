О том, как начнут учиться дети с 1 сентября в Бердске, и о коммерции в школах до 27 августа расскажет Жанна Тузова

Можно ли взимать деньги за шкафчики, на косметический ремонт и жалюзи, расскажет управление образования до 27 числа.

О том, как пойдут дети в школу, расскажут до 27 июля

11 августа редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос в управление образования и молодежной политики с 6 вопросами о форме обучения, обеспечения учеников и учителей средствами защиты и возможностями коммерции в стенах школы - правомерно ли собирать деньги на ремонт, жалюзи и антисептики? Публикуем список вопросов, заданных начальнику управления образования Бердска Жанне Тузовой:

1. Вправе ли руководство школы просить деньги на косметический ремонт класса или самого здания школы? В праве ли делать это классный руководитель?

2. Вправе ли руководство школы просить деньги на антисептики для обеспечения безопасности от COVID-19 в связи с началом учебного года? В праве ли это делать классный руководитель?



3. На что вправе собирать деньги с родителей администрация школы? На что вправе собирать классный руководитель?4. Чем из средств личной защиты (маски, перчатки, антисептики, противочумные костюмы) школа обязана обеспечить педагогический состав при выходе на очное обучение 1 сентября 2020 года?5. Чем из средств личной защиты (маски, перчатки, антисептики, противочумные костюмы) школа обязана обеспечить учеников при выходе на очное обучение 1 сентября 2020 года?6. Какие формы обучения предоставлены для обучения с 1 сентября 2020 года? Как может быть организована очно-заочная форма обучения?

14 августа из управления образования пришла просьба об отложении ответа на 17 дней - до 27 августа.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации, ответ на ваш запрос не может быть предоставлен в семидневный срок. Ответ направим в срок до 27 августа 2020 года, - объяснила директор МКУ управление молодежной политики Бердска.