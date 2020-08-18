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Как легко пережить магнитные бури в августе 2020: Самая сильная вспышка на Солнце будет с 21 по 22 августа

16:10 18.08.2020 Фото: pxhere.com
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Симптомы ближайшей магнитной бури 21 августа: мигрень, тахикардия, боль в суставах, изменение настроения и проблемы со сном.

Как легко пережить магнитные бури в августе 2020: Самая сильная вспышка на Солнце будет с 21 по 22 августа
Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду сильных метеоударов этого лета

Магнитные бури, то и дело доставляют дискомфорт и неудобства метеозависимым людям. Почти каждый месяц бывают нестабильные дни магнитного поля, которые сказываются на самочувствие: перепады настроения, скачки давления, вялость и боль в суставах, вот основные признаки проявления нестабильности геомагнитного поля на людях.

Авгсуст 2020 года не исключение, сильных магнитных бурь в этом месяца будет несколько. Эксперты назвали ближайший неблагоприятный день.

Магнитная буря 21 и 22 августа 2020 будет самой сильной бурей месяца. Ее симптомы: мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном могут почувствовать абсолютно все. К концу недели лучше заранее выполнить все важные дела и освободить время для отдыха, начиная с четверга больше расслабляться и пить травяные чаи.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду сильных метеоударов этого лета. Данная буря может вызвать мигрени, обострить психические заболевания, хронические болезни ( лучше заранее запастись привычными лекарствами), так же могут возникнуть проблемы со сном и ощутится упадок сил. К конце месяца отложите все активные дела и физические нагрузки, полезно будет заняться медитацией и йогой, больше гулять и расслабляться.

Так же люди с хроническими заболеваниями в эти дни могут почувствовать ухудшение состояния, головные боли и общее обострение состояния. В связи с этим лучше заранее знать о таких днях и подготовиться.

Как подготовиться к неблагоприятным дням неустойчивого геомагнитного поля и магнитным бурям
Основные способы нормализовать свое состояние и снизить метеозависимость — это правильное питание;
снижение стресов;
употребление не менее 2 литров воды в день;
умеренные физические нагрузки.

В день бурь лучше вовсе снизить физическую активность, стараться не перенапрягаться и больше отдыхать.
Так же, специалисты советуют чаще гулять на свежем воздухе, проветривать помещения.

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