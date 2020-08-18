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תזימ: Таинственные знаки проявились на асфальте в Бердске. Неужели это клинтгонский язык?

08:38 18.08.2020, Марина Волкова Фото: группы "Подслушано Бердск" соцсети Вконтакте"
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Фотографиями символов поделился аноним в соцсетях города. Кто-то предположил, что перевод надписи - "беги или умри".

תזימ: Таинственные знаки проявились на асфальте в Бердске. Неужели это клинтгонский язык?
Странная надпись появилась в Бердске 16 августа

- Появились у нас на улице такие странные надписи. Может, кто знает, что это и зачем написано? Может, сам автор отпишется? Действительно загадка какая-то, учитывая, что это не похоже ни на один из популярных языков, а под окном в этом месте у нас обычно тусуются исключительно быдловатые люди, далекие от культуры и иностранных языков. Возможно, у кого-то еще в Бердске на улицах есть похожие надписи? - спросил аноним в группе «Послушано Бердск» соцсети «Вконтакте» у жителей Бердска вчера,16 августа.

Сначала подписчики паблика предположили, что это «иероглифы хищника», но потом взяли свои слова обратно.

- А по-моему, кто-то просто очень пьяный или под чем-то пытался написать вечное слово с забора, - предположила Варвара Жадченко.

На какой-то иврит похоже, - написала Саша Иванова.

Либо кто-то реально баллончик решил "расписать", либо это катакана, точнее попытка катаканы, - ответил анониму Алексей Ругару.

Другие пользователи соцсети предположили, что запись в переводе звучит как «беги или умри». Алексей Таранков допустил, что надпись похожа на китайский хокку.

На японский язык похоже. Ну или что-то связанное с ним, но написано корявым почерком. Может, любители аниме хотели что-то донести до нас? - спросил Паша Осадченко.

А вот Никита Терников поприветствовал майнкрафтеров.

Соответствующий пост автор разместил и на форуме Pikaby.ru. И здесь оказалась масса варианто впереода надписи:

Надпись означает: ресурс планеты выработан. Задача успешно выполнена. Собирайся домой... Ну и координаты места эвакуации.

Это клингонский. Фанаты «Стартрека» шалят.

И вот что ответил автор поста всем откликнувшимся на пост:

- Люди знающие писали, что это выдуманный алфавит - клингонский. Я детально изучила его, и пришла к выводу, что хоть он и внешне похож, но все-таки буквы явно не оттуда. Другие писали, что это иврит, да и у меня было изначально такое подозрение. Решила методом тыка найти похожие символы в еврейском алфавите, и вуаля: есть некоторые результаты. Надпись очень похожа на данный набор символов - תזימ , что вроде как означает "Положить начало" или Начало положено" (?).
Однако, все это не перестает быть странным, т.к. я действительно не знаю, кто в нашем маленьком городишке в глуши Сибири может шарить за иврит, а даже если шарит - зачем писать это на асфальте в одном из спальных районов? Короче, какие-то очень странные дела ?
Если у кого-то есть какие-то мысли, или знание иврита, то пишите, пожалуйста, будем вместе думать.

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От редакции

Разгадали перевод надписи?

Аноним, 17 августа 2020 16:13
НВР:
Беги из этого города,а то умрешь
Аноним, 17 августа 2020 17:03
НВР:
Да.
Там обычное русское слово из трех букв.
На каждом заборе написано.
Переводится как "НЕТ"
Гость, 17 августа 2020 17:06
А помнишь, наш сынуля выкакал на Новый год "1986"?! (Татьяна Лазарева)
втп, 17 августа 2020 17:54
весь город изрисован этими иероглифами- и остановки и заборы и киоски и уже двери магазинов и даже дорожные знаки. Я обращалась и в Б.курьер и в полицию,но что то тишина. а это говорят всего двое подростков гадят и найти их ОЧЕНЬ трудно,хотя и фото есть.Публиковали здесь же.
Аноним, 18 августа 2020 00:13
Мэр уже бежит из города

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