«Мебель-Комфорт» предлагает использовать жёлтый цвет в оформлении интерьера кухни

Именно мебель способна задать атмосферу в комнате, сделать её теплой и солнечной! Поэтому смело можно приобретать кухонный гарнитур жёлтого цвета в Мебель-Комфорт.

Жёлтый поможет создать теплую атмосферу, даже если на улице будет лютый мороз

Дизайнеры утверждают, что жёлтый заряжает оптимизмом и способствует хорошему аппетиту. Это будет уместно в рамках кухни. Также этот цвет делает помещение более светлым. Такой ход оценят владельцы тех кухонь, где редко бывает солнечно.

Дизайнеры утверждают, что жёлтый заряжает оптимизмом и способствует хорошему аппетиту

Жёлтый поможет создать теплую атмосферу, даже если на улице будет лютый мороз! С помощью цветового воздействия можно визуально расширить пространство. Это как раз тот вариант, когда с помощью правильного выбора цвета в интерьере можно решить проблему маленькой кухни. Кроме этого, жёлтый цвет делает предметы объемными, помогает правильно расставить акценты.

Именно мебель способна задать атмосферу в комнате, сделать её теплой и солнечной! Поэтому смело можно приобретать кухонный гарнитур жёлтого цвета!

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск