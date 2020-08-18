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Дом

«Мебель-Комфорт» предлагает использовать жёлтый цвет в оформлении интерьера кухни

08:43 18.08.2020 Фото: Мебель-Комфорт
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Именно мебель способна задать атмосферу в комнате, сделать её теплой и солнечной! Поэтому смело можно приобретать кухонный гарнитур жёлтого цвета в Мебель-Комфорт.

«Мебель Комфорт» предлагает использовать жёлтый цвет в оформлении интерьера кухни
Жёлтый поможет создать теплую атмосферу, даже если на улице будет лютый мороз

Дизайнеры утверждают, что жёлтый заряжает оптимизмом и способствует хорошему аппетиту. Это будет уместно в рамках кухни. Также этот цвет делает помещение более светлым. Такой ход оценят владельцы тех кухонь, где редко бывает солнечно.

«Мебель Комфорт» предлагает использовать жёлтый цвет в оформлении интерьера кухни
Дизайнеры утверждают, что жёлтый заряжает оптимизмом и способствует хорошему аппетиту

Жёлтый поможет создать теплую атмосферу, даже если на улице будет лютый мороз! С помощью цветового воздействия можно визуально расширить пространство. Это как раз тот вариант, когда с помощью правильного выбора цвета в интерьере можно решить проблему маленькой кухни. Кроме этого, жёлтый цвет делает предметы объемными, помогает правильно расставить акценты.
Именно мебель способна задать атмосферу в комнате, сделать её теплой и солнечной! Поэтому смело можно приобретать кухонный гарнитур жёлтого цвета!

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

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