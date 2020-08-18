4 признака женатого мужчины: Как не попасться на уловки и сразу вычислить, что у мужчины есть семья

Иногда у девушек после знакомства с мужчиной спустя некоторое время может возникнуть неприятное ощущение того, что он что-то скрывает. Психологи назвали несколько признаков того, что у любимого может быть другая семья.

Психологи назвали несколько признаков того, что у любимого может быть другая семья

След на пальце

Самая внимательная девушка может обратить внимание на то, есть ли у мужчины след от обручального кольца. Любой адекватный мужчина перед тем, как начинать короткую или не очень романтическую историю, снимет украшение. Обычно в летнее время на месте кольцо может быть полоса от кольца, ведь мужчина даже не думал об этом, загорая вместе с текущей женой. Зимой на том месте чаще всего бывает красная полоса или мозоль.

Гражданский брак

В таком случае мужчина находится в неофициальных отношениях с женщиной, поэтому имеет полное право сказать любой, что «свободен как ветер в поле». Такие представители мужского пола любят хвастаться паспортом с пустой страничкой. Девушкам не рекомендовано терять бдительность даже при таком «чистом» аргументе.

Вечера без него

Мужчина, у которого есть роман на стороне, будет следовать строгому распорядку дня. Он знает, когда его жена возвращается домой с работы, сколько она может находиться в салоне красоты и т.п. Также недоверие может вызывать мужчина, которые не выпускает телефон с рук, постоянно смотря за временем. Он каждый раз может придумывать отговорки, чтобы вечером вернуться к жене.

Против общих фотографий

В современную эпоху информацию о человеке можно разузнать всего лишь за пару кликов в смартфоне. Мужчина с семьей никогда так не рискнет, ведь знает, что о фото рано или поздно узнает каждая собака. Девушку должно насторожить такое поведение.

Источник: rsute.ru