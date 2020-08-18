Попа застряла: Три неудачных истории секса в автомобиле

Секс в машине — это всегда страстно, романтично и местами даже азартно, ведь ты никогда не можешь быть уверен в том, что в момент кульминации в окошко не заглянет любопытный сотрудник ГИБДД или случайный прохожий.

Занятия любовью в салоне машины — прекрасный способ разнообразить интимную жизнь

Занятия любовью в салоне машины — прекрасный способ разнообразить интимную жизнь. Однако далеко не всякое автомобильное секс-приключение заканчивается так же феерично и изящно, как в фильмах «для взрослых». Три истории неудачной интимной близости «на колесах» — в будоражащем фантазию обзоре.

Едва ли не каждый мужчина — да и женщина, впрочем, тоже — дико возбуждается, представляя себя в самых разных ракурсах соития с чувственным партнером на заднем диване или прямо на водительском кресле своего автомобиля. Секс в машине — это всегда страстно, романтично и местами даже азартно, ведь ты никогда не можешь быть уверен в том, что в момент кульминации в окошко не заглянет любопытный сотрудник ГИБДД или случайный прохожий.

Еще одно прилагательное, применимое к автомобильному сексу — небезопасный. Истории известны случаи, когда охваченные жгучей страстью горе-любовники забывали поставить машину на «ручник» и в процессе ритмичных покачиваний неспешно скатывались в водоемы. Но сегодня не об этом — рассмотрим опыт трех автомобилистов, получивших в результате «колесной» близости исключительно психологические травмы.

ТОНКИЙ И ОСТРЫЙ

— Он позвонил мне и сказал, что только-только выехал из автосалона на новой машине, — начинает свой рассказ дама на одном из форумов. Девушка радовалась покупке не меньше, чем ее молодой человек. И по этому случаю решила принарядиться: мало ли, вдруг «обмывания» зайдут дальше двух бокалов шампанского и заведут любовников на заднее кресло свеженького кроссовера. Не прогадала!

Припарковавшись возле своего загородного дома, опьяненные игристым герои этой истории приступили к финальной части тест-драйв автомобиля со всеми вытекающими и затекающими. Остановились на классической миссионерской позе на заднем диване — благо, что габариты партнеров и машины позволяли.

Для антуража девушка оставила на себе не только сексуальное белье, припасенное для особых случаев, но и острые шпильки. В порыве страсти дама безжалостно царапала ноготочками мужественную спину спутника, а правой ногой — кожаную обивку кресла переднего пассажира. В какой-то момент мужчина таки среагировал на подозрительные скрипы: он пришел в ужас, ведь машине не было и дня. Настроение опустилось, а вместе с ним — на несколько дней — и все остальное.

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРЧИК

Дабы привнести в интимную жизнь ярких красок, мужчина средних лет предложил своей скромной супруге заняться «этим» в ее столь же скромной Ford Fiesta. Посвятив несколько бессонных ночей просмотру немецких фильмов, он выяснил, что одной из самых любимых поз в «автомобильном» сексе у озорной молодежи считается положение, когда партнер сидит на заднем сидении, а его дама — на нем, просунувшись между передними креслами.

Супруга на авантюру согласилась. Она — пусть и с трудом — протиснулась в небольшое пространство, уперлась локтями в спинки сидений и приготовилась получать удовольствие. А оно было, еще какое! Правда, очень скоро женщина почувствовала, что у нее с непривычки затекли ноги, а потому предложила мужу сменить позицию. Вот тут-то и началось самое интересное.

Партнер был не против попробовать еще что-нибудь эдакое, тем более что у него в запасе имелось несколько любопытных вариантов. Но до них герои так и не добрались, ведь женщина со своей внушительной «четверочкой» застряла между треклятых кресел.

Вместо того чтобы помочь супруге, виновник всех бед, на которого обрушился трехэтажный мат, громко засмеялся, позволив себе отпустить несколько колких советов насчет диеты и спортзала. Дамочка, конечно, вскоре выбралась, но история близости на этом, как вы понимаете, закончилась.

НЕУДАЧНО ЗАЛЕТЕЛА

На одном из первых свиданий молодой человек пригласил свою новую девушку за город. Настоящий романтик приготовил все, что нужно: живописное место на берегу реки, плей-лист с лирическими композициями Марвина Гэя, легкие закуски и пару презервативов на случай, если их первый раз — а то и второй, и третий — случится именно в автомобиле.

После нескольких часов увлеченных разговоров, водитель перешел в наступление: нежные поглаживания по оголенным коленочкам и страстные поцелуи в шею очень скоро заставили пассажирку поддаться соблазну. Парень опустил спинку кресла, задвинул рулевое колесо и пригласил даму расположиться сверху.

Поскольку за окном стояла июльская жара, а морозный кондиционерный воздух — как не настраивай дефлекторы — задувал партнерше в спину, было решено заглушить двигатель и открыть окна. Но недолго героям этой истории было суждено наслаждаться друг другом: не успели они толком перейти от прелюдии к действию, как в салон залетел огромный слепень.

Услышав жужжание в районе лобового стекла, девушка, которая — как выяснилось уже потом — панически боялась летучих насекомых, завопила и выскочила из машины. Свидание закончилось слезами, сломанным ногтем и травмированной психикой. У обоих.

Источник: avtovzglyad.ru