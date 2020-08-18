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Поликлиники распахнули двери в Бердске и Новосибирске по приказу губернатора

12:45 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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Здравоохранению с этой недели начинает оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации.

Поликлиники распахнули двери в Бердске и Новосибирске по приказу губернатора
По словам врачей, патология сердца и диабет лидируют среди сопутствующих патологий, требующих пристального внимания

О возобновлении плановой медицинской помощи доложили Губернатору Андрею Травникову в ходе оперативного совещания, прошедшего под председательством главы области в Правительстве региона. Информацию об эпидемической ситуации в Новосибирской области участникам совещания представил министр здравоохранения Константин Хальзов.
«Положительная динамика, которая продолжается последние несколько недель позволила нам получить коэффициент распространения 0,8, и на той неделе, в пятницу мы официально от Роспотребнадзора получили разрешение на переход на второй уровень снятия ограничительным мер, что позволяет здравоохранению с этой недели начать оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации. Сегодня мы подписываем приказ о возобновлении деятельности», – отметил министр.

«Приступаем к возобновлению плановой помощи, диспансеризации, подготовке к учебному году, сейчас большой поток родителей пойдет в поликлиники», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

В частности, к работе в плановом режиме приступает Кардиологический диспансер, Госпиталь ветеранов войн №2, на следующем этапе – вторая больница скорой помощи, третий корпус горбольницы. Все поликлинические отделения приступают к организации плановой медицинской помощи и диспансеризации в первую очередь.

Источник: nso.ru

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Аноним, 18 августа 2020 12:48
НВР:
На долго ли? Хоть месяц успеет до второй волны принимать?

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