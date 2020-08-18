Для многих знаков зодиака гороскоп здоровья на неделю с 17 по 23 августа 2020 года прогнозирует напряженный и трудный период

Иногда лучше немного снизить свою активность, чтобы не подорвать свое здоровье

. Не стоит переоценивать свои силы и брать на себя слишком много. Иногда лучше немного снизить свою активность, чтобы не подорвать свое здоровье.

Гороскоп здоровья на неделю с 17 по 23 августа 2020 года.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам в это время следует избегать лени и не злоупотреблять вредными продуктами питания. Лучше на этой неделе активизировать свои силы и заняться физическими тренировками, они благотворно скажутся на давлении Овнов и сердечном ритме.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам следует опасаться простудных заболеваний на этой неделе, вследствие чего этим людям нужно держаться подальше от разных сквозняков и кондиционеров. В зону особого риска попадают легкие и сердце. Не стоит также особо увлекаться алкоголем в этот период.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам рекомендуется следить за своим питанием и не злоупотреблять различными приправами и добавками к пище. Велика вероятность возникновения какой-нибудь аллергии, что крайне отрицательно скажется на общем самочувствии представителей знака.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам в это время следует быть внимательными к своему здоровью, поскольку из-за повышенных нагрузок они могут почувствовать сильное переутомление. Нельзя забывать об активном отдыхе, а также рекомендуется делать регулярные перерывы на работе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам на этой неделе необходимо бороться с ленью. Нельзя позволять себе сбавлять обороты и ничего не делать. Чем активнее и энергичнее будут вести себя Львы в это время, тем крепче будет их здоровье. Еще, этим людям следует отказаться от тяжелой пищи и алкоголя.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам в период с 17 по 23 августа следует немного сбавить свои обороты и не сильно перегружать свой организм. В противном случае подобное поведение негативно отразится на самочувствии Дев. Это идеальный период для избавления от вредных привычек и проведения очистительных процедур.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам в это время следует отказаться от жирной, острой и слоеной пищи. Их желудок на этой неделе будет особенно уязвим, поэтому нельзя допускать отравления. Не стоит также проявлять чрезмерную физическую активность, поскольку подобные действия не принесут желаемого результата.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам следует быть осторожными занимаясь в спортивном клубе, есть риск получить растяжение связок или травму. Неделя с 17 по 23 августа является благоприятной для проведения процедур, активизирующих кровообращение и теплообмен. Хорошо также укрепить в этот период сердечно-сосудистую систему.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов в этот период под угрозой нервная система. Нельзя ввязываться в какие-либо скандалы и ссоры. Категорически запрещено Стрельцам употреблять спиртные напитки и энергетики. Справиться со стрессом им помогут свежие фрукты и овощи, вот на них и можно налегать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам астрологи прогнозируют благоприятное время для похудения и проведения различных оздоровительных процедур в этот период. Однако, специалисты отмечают еще, что в это время следует пить достаточное количество жидкости и не переутомляться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям следует быть осторожными со своим здоровьем, поскольку есть риск обострения хронических заболеваний. В зоне особого риска оказалась печень, поэтому не нужно особо увлекаться фаст-фудами и алкоголем.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нервная система Рыб может дать сбой на этой неделе. Велика вероятность нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Чтобы привести свое здоровье в норму Рыбам следует соблюдать водный баланс и не переутомляться. На пользу также пойдут занятия плаванием и массажа.

Источник: rsute.ru