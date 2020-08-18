Богато быть сенатором в России. Доход жены Городецкого вырос в восемь раз. ТОП богатейших сенаторов Сибири

Один из авторов изменений в Конституцию Андрей Клишас, представляющий Красноярский край, сохранил недвижимость в Швейцарии и баньку.

Доход жены Городецкого вырос в восемь раз

Бывший новосибирский губернатор, сенатор Владимир Городецкий увеличил доходы в 2019 году. Один из авторов изменений в Конституцию Андрей Клишас, представляющий Красноярский край, сохранил недвижимость в Швейцарии и баньку.

Сенаторы отчитались об официальных доходах за 2019 год. Декларации опубликованы на сайте Совфеда.

Новосибирский сенатор Владимир Городецкий, представляющий губернатора Андрея Травникова, заработал 6,92 млн рублей. В 2018-м он получил 6,5 млн. Его супруга заработала более 2 млн рублей против 240 тыс. годом ранее.

У Городецкого и его жены два дома площадью 510 и 49 кв. м., а также земельные участки размером около 0,14 га и «нежилое помещение» на 47 квадратов. За год жена поменяла свой автомобиль Lexus RX450MB на Lexus RX-300.

Сенатор от новосибирского заксобрания Владимир Лаптев получил в 2019 году 5,4 млн рублей. В 2018-м он отчитался о 4,8 млн рублей.

У него в долевой собственности особняк площадью 386 кв. м., гараж, квартира на 54,6 кв. м. и три сотки земли. А вот у его несовершеннолетних детей есть квартира площадью 28 кв. м., более 0,2 га земли и строящийся дом на 209,9 кв. м.

Богатейшие сибирские сенаторы

Тайга.инфо также рассказывает о сибирских сенаторах, которые заработали больше других.

1. Андрей Клишас. Представляет красноярского губернатора Александра Усса («Единая Россия»).

В 2019 году Клишас заработал 21,5 млн рублей. Его официальное благосостояние чуть-чуть ухудшилось — в 2018-м он отчитывался о 23,47 млн рублей. У него есть 7,5 га земли под жилищное строительство и еще почти 2 га под садоводство и размещение коттеджей.

В России у Клишаса особняк площадью 1,17 тыс. кв. м., «садовый дом» на 232 кв. м., еще один дом размером 42,3 кв. метра. В Швейцарии у красноярца коттедж площадью 432 кв. м. и 5,5 соток земли.

Площадь двух его квартир и одной, принадлежащей жене, составляет около 500 кв. м. Еще два особняка площадью 795 и 587 кв. м. находятся у Клишаса в пользовании. Он также пользуется личной баней на 108 кв. м.

Клишас стал сенатором в 2012 году. Он возглавляет комитет Совфеда по конституционному законодательству. До этого был президентом «Норильского никеля», работал в ОНЭКСИМ-банке, а также, как напомнили в ФБК, курировал приватизацию «Норникеля». Сенатор стал одним из авторов нескольких запретительных законопроектов по регулированию интернета и СМИ: поправки в закон об «иноагентах», арест жителей за «неуважение» к власти в интернете, приравнивание недостоверной информации к экстремизму, обеспечения автономной работы интернета в России и других. Голосовал за повышение пенсионного возраста и НДС.

В 2020-м Клишас формально возглавил рабочую группу по изменению Конституции РФ. Поправки позволят Владимиру Путину баллотироваться в президенты страны после 2024 года, когда должен был истечь его последний определенный законом срок правления.

2. Дмитрий Кузьмин. Представляет облсовет Кузбасса.

Кузьмин отчитался о 13,7 млн рублей. У него есть дом площадью 244 кв. м., две квартиры на 200 кв. м., и еще одна в пользовании (115 кв. м.).

Супруга Кузьмина заработала ровно 14 копеек. В автопарке семьи есть Mercedes Benz E200 и Land Rover Rangerover Sport.

Кузьмин попал в Совфед в 2018 году. До этого он был депутатом горсовета Кемерова.

3. Виктор Назаров. Представляет заксобрание Омской области.

В 2019 году Назаров, по официальным данным, заработал 9,66 млн рублей. В 2018-м — лишь 4 млн. За год у него из собственности пропала квартира площадью 64,3 кв. метра.

Но семья экс-губернатора Омской области сохранил две квартиры общей площадью 271,8 кв. метр и два «нежилых помещения» почти на 90 квадратов. В пользовании Назарова, его жены и ребенка также находится квартира размером 93,2 кв. метра. Сенатору принадлежит Toyota Land Cruiser 200 с прицепом.

Источник: tayga.info