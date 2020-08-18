Точный гороскоп до конца 2020 года по месяцу рождения

Астрологи дают рекомендации, которые для каждого знака станут подсказками в принятии верных решений

Гороскоп на вторую половину 2020 года астрологи составили в зависимости от того, в какой месяц человек родился. Большая половина года уже позади, и каждому знаку зодиака, безусловно, хотелось бы, чтобы впереди осталось только самое лучшее, счастливое и безоблачное. Астрологи дают рекомендации, которые для каждого станут подсказками в принятии верных решений.

Гороскоп на вторую половину 2020 года для рождённых в январе, феврале, марте и апреле

В январе

Январских именинников ждёт напряжённая работа, зато и вознаграждение будет достойным. Удачной и счастливой окажется как профессиональная деятельность, так и личные отношения. Можно смело идти вперёд, к осуществлению своей цели.

В феврале

Февраль – месяц, когда на свет появляются лидеры, считают астрологи. Эти их качества как раз и проявятся в оставшийся период. Они сполна смогут насладиться изобилием и процветанием – таковы будут плоды успеха этих знаков зодиака.

В марте

Рождённым в марте астрологи предсказывают встречу со своей второй половинкой. Если человек хорошо мотивирован, он будет успешен в своей профессии. На бездумный риск идти не стоит, но если шанс предоставляется, его упускать также не следует.

В апреле

Рождённым в апреле в оставшиеся месяцы года следует не упускать из виду ни единой мелочи. Они окажутся очень значимыми. Астрологи рекомендуют использовать любую возможность, пусть даже самую крошечную, лишь бы продолжить продвижение к успеху.

Гороскоп на вторую половину 2020 года для майских, июньских, июльских и августовских именинников

Майские

Этим знакам зодиака астрологи рекомендуют оставаться такими же настойчивыми и непоколебимыми оптимистами, которыми они являются по жизни. С этими качествами майским легче будет справиться с любыми трудностями. Им стоит наслаждаться жизнью и игнорировать сложности – трудности скоро останутся позади.

Июньские

Июньским следует запастись терпением, и тогда у них всё-всё получится в лучшем виде. Перед ними откроются огромные возможности. Успех может прийти не сразу, однако он обязательно придёт в виде заслуженного вознаграждения.

Июльские

Оставшаяся часть года окажется для июльских именинников прекрасной. Важно только чётко сформулировать свою мечту и понять, чего конкретно нужно от жизни – всё обязательно так и будет.

Августовские

Августовским именинникам астрологи прогнозируют встречу с человеком, который окажется очень значимым в их жизни. После этой встречи жизнь навсегда изменится. Не стоит печалиться о старых воспоминаниях – это только замедлит продвижение к счастью. Важна вера в то, что впереди – только самое лучшее.

Гороскоп на вторую половину 2020 года для рождённых в сентябре, октябре, ноябре и декабре

В сентябре

Этим знакам зодиака астрологи рекомендуют ставить перед собой долгосрочные цели, причём, как в работе, так и в любви. В личных отношениях астрологи обещают счастливое событие: кто-то свадьбу сыграет, а у кого-то пополнение в семье намечается.

В октябре

У октябрьских именинников во второй половине года возможностей развиваться будет гораздо больше, чем это было в первой половине. Инвестировать астрологи рекомендуют с большой осторожностью, иначе можно остаться в убытке. Действия нужны смелые, но обдуманные, и тогда до конца года все проекты осуществятся, как нельзя лучше.

В ноябре

Ноябрьские именинники во второй половине года смогут от души насладиться жизнью. Важно постоянно оставаться на оптимистической волне, тогда это обусловит состояние внутреннего покоя в будущем, а также ряд новых заманчивых перспектив.

В декабре

Для сильных и настойчивых декабрьских именинников конец года окажется максимально благоприятным. Они с радостью смогут отметить, что подавляющая часть задуманного благополучно осуществилась. На этой везучей волне астрологи предлагают внести в список желаний дополнения – звёзды обещают исполнить даже нереальные желания.

Источник: rsute.ru