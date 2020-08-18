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Когда 31 декабря сделают выходным днем, рассказываем

09:15 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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В конце прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили переносить рабочий день с 31 декабря на какой-либо другой выходной.

Когда 31 декабря сделают выходным днем, рассказываем
В Минтруде объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных не соответствует нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, говорится в ответе Министерства труда и соцзащиты на письмо главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Депутат опубликовал ответ ведомства в Telegram-канале. В Минтруде напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов: от окончания работы накануне выходного и до начала следующего рабочего дня. Все работодатели должны соблюдать это положение при установлении режима работы и графиков смен.
"Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110-й статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть", — добавили в министерстве.

По мнению самого Нилова, это следует понимать так, что "и в 2020 году никакого централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня гражданам ждать не стоит".
"Снова только политическая воля глав отдельных регионов, готовых пойти людям навстречу, и снова недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили "рабочим", — написал депутат.
В конце прошлого года депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили переносить рабочий день с 31 декабря на какой-либо другой выходной (чтобы общее число рабочих дней оставалось неизменным). Правительство это предложение не поддержало.
Максим Топилин, который тогда занимал пост министра труда, объяснил, что сделать 31 декабря 2019-го выходным уже невозможно, так как подобные решения принимаются заранее. Но, напомнил он, любой работодатель может сделать этот день выходным для своих сотрудников. В результате главы многих регионов начали менять график работы для сотрудников органов власти и бюджетников и рекомендовали сделать то же самое всем руководителям предприятий и организаций.

Источник: РИА Новости

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