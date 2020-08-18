Следы самой древней кремации возрастом 7 тыс. лет нашли археологи

На севере Израиля археологи обнаружили пока самую древнюю кремационную яму, в которой жители Ближнего Востока времен неолита сожгли тело одного из усопших соплеменников.

На севере Израиля археологи обнаружили пока самую древнюю кремационную яму

Кроме человеческих останков археологи нашли в кремационной яме множество костей домашнего скота.

На севере Израиля археологи обнаружили пока самую древнюю кремационную яму, в которой жители Ближнего Востока времен неолита сожгли тело одного из усопших соплеменников. Ее возраст – более 7 тыс. лет. Описание исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE.

"Мы обнаружили могилу юноши или девушки. Погибший за несколько месяцев до смерти пережил удар копьем или попадание стрелы. Набор костей и их расположение говорит о том, что в эту яму они попали не случайно, они оказались там в результате того, что тело усопшего было особым образом уложено и сожжено на ее дне", – рассказала Фанни Бокентин, археолог из Парижского университета (Франция) и один из авторов исследования.

Ученые считают, что представления о потустороннем мире у людей зародились задолго до появления первых цивилизаций. В частности, раскопки последней половины столетия показывают, что уже 20-30 тыс. лет назад у кроманьонцев – непосредственных предшественников современных людей – были сложные погребальные обряды.

Они украшали тела и могилы усопших цветами, узорами из камней и другими вещами, считая, что те могли пригодиться умершему соплеменнику в загробной жизни. Схожие захоронения археологи нашли и в пещерах, где обитали неандертальцы, поэтому антропологи спорят о том, какую роль подобные традиции могли играть в возникновении цивилизации.

Изучая поселение Айн-Маллаха – стоянку древних жителей Ближнего Востока, которая располагалась на севере Израиля, Бокентин и ее коллеги обнаружили пока самый древний пример кремации усопших соплеменников. На территории стоянки, как предполагают археологи, жили представители так называемой натуфийской культуры, которые уже перешли к оседлой жизни, но продолжали добывать пищу охотой и собирательством.

У этих людей были очень сложные и разнообразные погребальные обряды, которые уже давно привлекают внимание культурологов, историков и антропологов, которые изучают переходный период, предшествовавший зарождению первых земледельческих цивилизаций на Ближнем Востоке. Раскопки на территории стоянки французские археологи ведут с середины прошлого столетия.

История зарождения цивилизации

Проводя повторные раскопки на территории Айн-Малахха в 2016 году, Бокетин и ее команда натолкнулись на тип захоронений, с которым раньше они не встречались. Археологи нашли более 300 человеческих костей, которые находились в глубокой яме с обожженными глиняными стенками. Кроме этого ученые нашли в яме следы пепла, а также остатки стеблей пшеницы, тростника и прочих сгоревших растений.

Изучив структуру костей и измерив их возраст, археологи пришли к выводу, что имеют дело с самым древним на настоящий момент примером кремации тела усопшего. Этот человек погиб примерно в 7031 году до н.э. В пользу этого говорит то, что все кости были обожжены, да и по яме они были разбросаны далеко не в случайном порядке. Это свидетельствует о том, что древние люди контролировали процесс сожжения тела и поддерживали огонь на определенном постоянном уровне.

Все эти останки, как выяснили исследователи, принадлежали одному и тому же человеку. В его левой лопатке застрял обломанный наконечник каменной стрелы или копья. Как предполагают ученые, кремированный молодой человек или девушка погиб не от этой раны, так как ее края успели зажить, несмотря на присутствие фрагмента камня в лопаточной кости.

Помимо останков юноши или девушки ученые нашли в яме десятки костей крупного рогатого скота, коз, свиней и некоторых других животных, происхождение которых пока не установлено. Бокетин и ее коллеги не исключают, что эти находки могли быть частью погребального ритуала. Но при этом ученые склоняются в сторону того, что те просто находились в почве еще до подготовки кремационной ямы.

Кроме тела юноши или девушки археологи нашли следы еще пяти кремаций, которые произошли чуть позже или в ту же историческую эпоху. Ученые считают, что жители Айн-Малахха в то время пережили серию серьезных культурных изменений, которые связаны с переходом от натуфийской культуры к культуре докерамического неолита, носители которой уже были земледельцами и скотоводами.

Дальнейшее изучение этого поселения, как надеются ученые, поможет им понять, что заставило древних жителей Ближнего Востока резко поменять свои погребальные традиции и перейти от захоронения усопших в их собственных домах и других причудливых обрядов натуфийской эпохи, следы которых были обнаружены в более древних слоях отложений в Айн-Малахха ​и других древних "мегаполисов" Ближнего Востока, к кремации тел.

Источник: nauka.tass.ru