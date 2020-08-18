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Досрывался золотых цепочек: отправили на 6 лет в тюрьму

11:45 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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На территории Советского района в вечернее и ночное время осужденный нападал на женщин, наносил телесные повреждения различной степени тяжести и отбирал у них деньги и золотые изделия.

Досрывался золотых цепочек: отправили на 6 лет в тюрьму
Суд отклонил доводы жалобы адвоката

Приговором Советского районного суда г. Новосибирска 44-летний мужчина признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и двух преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия.

В суде установлено, что в период ноября – декабря 2019 года на территории Советского района г.Новосибирска в вечернее и ночное время осужденный нападал на женщин, наносил телесные повреждения различной степени тяжести и отбирал у них деньги и золотые изделия.

С учетом тяжести совершённых преступлений и данных о личности суд назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в апелляционной инстанции, Новосибирский областной суд отклонил доводы жалобы адвоката осужденного о суровости назначенного наказания и оставил приговор без изменения.

Источник: epp.genproc.gov.ru

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От редакции

На вас нападали?

Аноним, 18 августа 2020 12:51
Народ нищает. Это только первая ласточка.

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