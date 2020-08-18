Точная дата Дня города в 2020 году стала известна в Бердске. Рассказываем когда

Дату празднования общественности и власти так и не удалось перенести. По уставу города, праздник выпадает на первое воскресенье сентября.

В этом году салюта не будет

Сегодня, 18 августа, директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко рассказала, как пройдет День города 2020 в Бердске. Кроме того, стала известная точная дата празднования дня рождения Бердска.

- В этом году День города состоится 5 сентября. Были обсуждения по дате с общественностью и администрацией, но к какому-то итогу мы не пришли. Поэтому праздник состоится в первую субботу сентября, как и раньше, - прокомментировала Оксана Мокриенко.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вице-мэр Бердска Владимир Захаров предлагал перенести главный праздник города на первое воскресенье июля. Эта идея обсуждались на заседаниях депутатского комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту в Бердске в 2020 году.

Стоит отметить, что в уставе города День рождения Бердска указано в первое воскресенье сентября. Но все торжества проходят в первую субботу сентября.

Как будет проходить празднование, читайте в ближайшее время.