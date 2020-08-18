И такое бывает: изнасиловал 14-летнюю сестру 25-летний брат. Замотал скотчем и спрятал тело в подвале

После того как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти десять лет скрывал обстоятельства преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Березовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления) и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

По версии следствия, 20 июня 2010 года на тот момент 25-летний обвиняемый, находился по месту своего жительства со своей родной по отцу 14-летней сестрой, пришедшей к нему в гости.

Злоумышленник, испытывая к девушке неприязнь, сначала изнасиловал, а затем перемотал ее скотчем, в том числе органы дыхания, лишив возможности дышать. После того как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти десять лет скрывал обстоятельства преступления.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком