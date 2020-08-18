10-летняя девочка сгорела на пожаре. Спаслись ее братья и сестры. лежат в реанимации

В момент пожара в доме находились две семьи, состоящие из трех взрослых и троих детей (1,5 года, 10 лет, 16 лет). Выжившие в тяжелом состоянии.

На пожаре погиб ребенок

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 17 августа 2020 года в частном доме, расположенном в селе Верзилово Ступинского городского округа произошло возгорание. В момент пожара в доме находились две семьи, состоящие из трех взрослых и троих детей (1,5 года, 10 лет, 16 лет). В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 10-летней девочки. Остальные пострадавшие госпитализированы с многочисленными ожогами и в настоящее время находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении больницы.

В настоящее время на место происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Устанавливаются причина и очаг возгорания, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком