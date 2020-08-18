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Трамп: Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня

12:15 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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При этом американский президент в очередной раз отметил, что его конкуренту Джо Байдену не тягаться с такими лидерами.

Трамп: Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня
Трамп назвал Путина "шахматистом мирового уровня"

Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса" наряду с главами Китая, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном. При этом американский президент в очередной раз отметил, что его конкуренту Джо Байдену не тягаться с такими лидерами.
"Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня", — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.
Президент США также подверг критике Байдена и намекнул, что если его соперник станет президентом, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.

Ранее Трамп уже противопоставлял Байдену этих мировых лидеров. Американский президент говорил, что Путин, Си и Эрдоган — сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать тест на умственные способности.
Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.

Источник: РИА Новости

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