Трамп: Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня

При этом американский президент в очередной раз отметил, что его конкуренту Джо Байдену не тягаться с такими лидерами.

Трамп назвал Путина "шахматистом мирового уровня"

Дональд Трамп назвал Владимира Путина "шахматистом мирового класса" наряду с главами Китая, Турции и КНДР Cи Цзиньпином, Тайипом Эрдоганом и Ким Чен Ыном. При этом американский президент в очередной раз отметил, что его конкуренту Джо Байдену не тягаться с такими лидерами.

"Одна вещь, которую я понял — Путин, президент Си, Ким Чен Ын, Тайип Эрдоган — они шахматисты мирового уровня", — сказал Трамп, выступая в штате Висконсин.

Президент США также подверг критике Байдена и намекнул, что если его соперник станет президентом, то не сможет взаимодействовать с мировыми лидерами так же хорошо, как его предшественник.



Ранее Трамп уже противопоставлял Байдену этих мировых лидеров. Американский президент говорил, что Путин, Си и Эрдоган — сообразительные, а его сопернику-демократу надо бы сдать тест на умственные способности.Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории — ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.

Источник: РИА Новости