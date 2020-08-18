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Кого обяжут носить маски в новом учебном году, рассказываем

13:00 18.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. А детям можно не носить?

Кого обяжут носить маски в новом учебном году, рассказываем
Учителей в России обяжут носить маски в новом учебном году

Как сообщили в Минпросвещения, детям можно их не носить.
Учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, заявили ТАСС в понедельник на горячей линии Минпросвещения России.
"Детей не будут обязывать носить маски, но они могут их носить, если настаивают родители. Учителя должны их носить", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, если учитель не будет соблюдать данное требование, то родители могут обратиться в администрацию школы.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил ТАСС, что российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек 1 сентября исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате.

Источник: ТАСС

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