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Почему в исламе запрещен алкоголь

11:44 18.08.2020 Фото: PxHere
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В исламских странах лежит строгий запрет на употребление спиртных напитков. Ислам занимает твердую позицию в отношении алкоголя и запрещает все, что с ним связано. Но так было не всегда.

Почему в исламе запрещен алкоголь
Выполнение наставлений Корана – святая обязанность каждого мусульманина
Сюжет: Обряды мусульман
Почему в исламе запрещен алкоголь

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Как в исламские страны пришел запрет на алкоголь

Жители Аравийского полуострова до принятия ислама свободно и активно употребляли различные спиртные напитки.

Самыми популярными алкогольными напитками были финиковая настойка и вино, передает comandir.com. Их пили как воду, поскольку вода была непригодна для питья из-за различных солей и примесей. Народ утолял жажду вином, что приводило к алкогольной зависимости. С приходом ислама пророк Мухаммед решил искоренить зло, которое приносит алкоголь. Он ввел запрет на употребление алкогольных напитков. Введение запрета происходили в несколько этапов.

Первый этап – информационный, заключался в том, что людям на проповедях разъясняли пагубное воздействие алкогольных напитков. Затем было запрещено мусульманам приближаться к намазу (молитве) в состоянии алкогольного опьянения, поскольку алкоголь от сатаны. На третьем, заключительном этапе был введен полный запрет на употребление, распространение и продажу любых одурманивающих средств.

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же её, — быть может, вы преуспеете» (Коран, 5:90)

Тогда же в исламе было введено понятие греха – хамар (лишающий разума). После введения запрета мусульмане отреагировали сразу, те, кто имели запасы алкогольных напитков выливали их прямо на улицу.

Основные причины, по которым ислам запрещает алкоголь

Выполнение наставлений Корана – святая обязанность каждого мусульманина. И в Судный день каждый мусульманин будет нести ответственность за выполнение своих обязанностей. Поэтому призыв пророка – прекратить непристойности – услышали все: и мусульмане, и не мусульмане. Можно выделить такие основные причины, по которым запрещалось употреблять алкоголь.

Верующие пять раз в день обращались к Аллаху, а совершать намаз в нетрезвом виде запрещалось.

Многие боялись алкогольной зависимости. Мухаммед проповедовал, что нет никакой пользы, а только вред от того, что запрещено. Человек, выпив глоток спиртного, захочет ещё и ещё.

Чтобы различать разницу между праведностью и грехом, разум должен быть светлый, а не затуманенный алкоголем.

Старшее поколение должно быть примером для детей, внуков и младших товарищей, а пить спиртное – плохой образец для подражания.

Чтобы не забыть о Коране и заповедях Аллаха – недопустимо употреблять одурманивающие средства. Алкоголь снижает самоконтроль, одурманивает разум, разрушает личность и организм в целом. Для верующего это запрещено.

Наказывал ли ислам за невыполнение запрета на алкоголь

Ислам – это соборная религия, которая не признает эгоистов. Мусульманские общины не оставляют человека в беде, а всячески стараются помочь заблудившимся, призывают обратиться к Аллаху за помощью. Они считают, что Аллах милостив и щедр к верующим и признает силу зависимости. Поэтому, любые пороки могут быть преодолены если обратиться ко Всевышнему с глубокой покорность.

Аллах приемлет покаяние и содействует тем, кто хочет избавиться от греха. От употребления алкоголя страдает не только заблудший, но и семья, дети, общество, поэтому мусульманская община не имеет права стоять в стороне от проблемы человека.

Постепенно все исламское население избавилось от употребления спиртных напитков. Это была самая успешная мировая антиалкогольная кампания.

В современном мире мусульмане не потеряли своего негативного отношения к алкоголю. Исламские страны меньше всего подвержены алкогольной проблеме. В исламском запрете алкоголя кроется великая мудрость, которую надо постигать всему народу.

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От редакции

Нужно запрещать алкоголь из религиозных соображений?

Аноним, 18 августа 2020 12:01
Зато дунуть не раз не любители.

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